歐德集團「斜邊櫃」 首參賽即獲日內瓦國際發明獎肯定
▲「斜邊櫃」研發團隊得知獲獎開心不已！歐德傢俱期許持續推出更多滿足消費者需求的優質產品。（圖／品牌提供）
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▲「斜邊櫃」研發團隊得知獲獎開心不已！歐德傢俱期許持續推出更多滿足消費者需求的優質產品。（圖／品牌提供）
綜觀當代都會宅發展，小坪數宅漸成主流，居宅空間收納規劃是否完善，決定生活品質的關鍵，「櫃」也因此成為家具採購的絕對大宗。許多消費者期望透過各式櫃子，有序儲放日常雜物，歐德集團深深了解，除了收納、有效利用空間的同時，現階段櫃子還須兼顧思維創新、靈活多功能、藝術性、設計和美學諸面向，才能迎合時代需求，由此促成這款「斜邊櫃」誕生。而這項產品於首次參加世界三大發明獎之一的「瑞士日內瓦國際發明展」，便拿下銀牌獎肯定！
被譽為是世界三大發明獎之一的瑞士日內瓦國際發明展，今（2022）年吸引近25個國家及地區，參展的發明品多達800多件，而台灣家居業領導品牌歐德集團致力於提供機能與美學的現代傢俱，首次參加瑞士日內瓦國際發明展，以「斜邊櫃」在眾多參賽作品中脫穎而出，在國際頗具指標意義。 ▲歐德傢俱研發人員不斷測試、改良，打造新品「斜邊櫃」，獲瑞士發明銀牌獎及中華民國專利證明肯定。（圖／品牌提供） 眾所熟知的收納櫃提供放置物品使用，若想擺放別具意義的展示品，則會因結構本身擋住外部光源，讓展示品顯得黯淡無光，若想進一步於櫃體內部加裝燈具，則會壓縮放置空間。因此，秉持「Order Your Life生活從想法開始」，針對系統櫃體不斷研究測試並加以改良，創造出的「斜邊櫃」不僅方便擺放展示物品於櫃內，加裝LED組件後，不影響內部空間外，綻放燈芒視覺效果更放大空間感；外觀跳脫以往呆板直角設計，打造出機能與美學兼具的系統家具。 ▲家具新品「斜邊櫃」兼具收納與美感，歐德集團滿足消費者對居家生活的期待。（圖／品牌提供） 「斜邊櫃」獲瑞士日內瓦國際發明獎銀牌獎肯定，歐德集團董事長陳國都開心表示，「這兩年因疫情打亂了許多人生活步調，轉而更重視居家空間，歐德集團除了提供來自德國高品質的生活外，秉持使每一個家庭都擁有美好的居家環境而努力，期許未來能夠推出更多產品，滿足消費者對於生活空間的期待。」 ▲歐德集團新品「斜邊櫃」首次報名參加瑞士日內瓦國際發明獎，即獲獎肯定，董事長陳國都與有榮焉。（圖／品牌提供）
歐德集團即日起至7月31日推出「歐德夏日幸運盤~滿額抽抽樂」，滿額好禮四抽一，活動詳情請至歐德傢俱官網查詢。
歐德傢俱官網：
https://www.order.com.tw