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台灣「胃」超狂！24秒賣1份鹹酥雞　台味冠軍登時代廣場

▲Uber Eats 今(30)公布合作夥伴突破7萬家，並宣告將舉辦台味美食票選，冠軍將會登上「美國紐約時代廣場」指標看板。(圖/記者周淑萍攝)
▲Uber Eats 今(30)公布合作夥伴突破7萬家，並宣告將舉辦台味美食票選，冠軍將會登上「美國紐約時代廣場」指標看板。(圖/記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-30 17:50:06

Uber Eats 繼日前啟動台南傳統市場外送，目前拓展到七大城市、超過700間菜市場攤商合作規模，今(30)日還有新動作，除了公布合作夥伴突破7萬家，並分享各項台味料理的驚人數字，同時宣布將舉辦台味美食票選，冠軍將會登上「美國紐約時代廣場」指標看板，讓國際看見台灣。

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▲Uber Eats。(圖/記者周淑萍攝)
▲Uber Eats今推動「挺台灣美食之光前進世界」計畫，從10大台式經典美食票選出的冠軍，將可登上『美國時代廣場』指標看板。(圖/記者周淑萍攝)
在Uber Eats的統計，2萬間的合作店家，其中以台式料理佔多數，佔全平台3成多，同步分享Uber Eats平台消費大數據，有10大超狂現象：

  1. 鹹酥雞餐期期間平均每24秒就有一人點餐。
  2. 清蒸肉圓比油炸肉圓選擇多一倍，消費主力是台北消費者。
  3. 台北市牛肉麵商家最密集，新北市消費者吃最多牛肉麵。
  4. 麻辣臭豆腐支持度超越經典脆皮口味。早餐時段10-11點是最多消費者點臭豆腐的時間。
  5. 有消費者一週內點74次珍奶，今年1-5月平台統計點了近160萬杯。
  6. 滷肉飯是新北市消費者早餐時段首選，台北市宵夜必點。
  7. 熱門米糕單月可賣出近1萬碗。
  8. 雞排消費者最愛原味、脆皮、炭烤三大經典口味，最高紀錄為單一訂單點購51份雞排。
  9. 小籠包自2016年底至今，Uber Eats累計近19萬籠小籠包，超過1,00萬顆，如果用蒸籠高度來計算，已經賣出38棟101的高度，雞肉和蟹粉口味是消費者的心頭好。
  10. 刈包台中消費者最欽點，最受歡迎的刈包商家在新竹。
▲Uber Eats。(圖/記者周淑萍攝)
▲「挺台灣美食之光前進世界」計畫邀請KOL共同推廣。(圖/記者周淑萍攝)
Uber Eats今宣布推動「挺台灣美食之光前進世界」計畫，號召民眾於即日起至7/20票選出最能代表在地文化的台灣美食，Uber Eats 十大台灣美食率先於7/4登上『台北101大樓』最大看板，7月底將台灣美食No.1亮相『美國時代廣場』指標看板，成為首次登上世界級看板的台灣美食之光。

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