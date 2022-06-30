台灣「胃」超狂！24秒賣1份鹹酥雞 台味冠軍登時代廣場
Uber Eats 繼日前啟動台南傳統市場外送，目前拓展到七大城市、超過700間菜市場攤商合作規模，今(30)日還有新動作，除了公布合作夥伴突破7萬家，並分享各項台味料理的驚人數字，同時宣布將舉辦台味美食票選，冠軍將會登上「美國紐約時代廣場」指標看板，讓國際看見台灣。
在Uber Eats的統計，2萬間的合作店家，其中以台式料理佔多數，佔全平台3成多，同步分享Uber Eats平台消費大數據，有10大超狂現象：
Uber Eats今宣布推動「挺台灣美食之光前進世界」計畫，號召民眾於即日起至7/20票選出最能代表在地文化的台灣美食，Uber Eats 十大台灣美食率先於7/4登上『台北101大樓』最大看板，7月底將台灣美食No.1亮相『美國時代廣場』指標看板，成為首次登上世界級看板的台灣美食之光。
- 鹹酥雞餐期期間平均每24秒就有一人點餐。
- 清蒸肉圓比油炸肉圓選擇多一倍，消費主力是台北消費者。
- 台北市牛肉麵商家最密集，新北市消費者吃最多牛肉麵。
- 麻辣臭豆腐支持度超越經典脆皮口味。早餐時段10-11點是最多消費者點臭豆腐的時間。
- 有消費者一週內點74次珍奶，今年1-5月平台統計點了近160萬杯。
- 滷肉飯是新北市消費者早餐時段首選，台北市宵夜必點。
- 熱門米糕單月可賣出近1萬碗。
- 雞排消費者最愛原味、脆皮、炭烤三大經典口味，最高紀錄為單一訂單點購51份雞排。
- 小籠包自2016年底至今，Uber Eats累計近19萬籠小籠包，超過1,00萬顆，如果用蒸籠高度來計算，已經賣出38棟101的高度，雞肉和蟹粉口味是消費者的心頭好。
- 刈包台中消費者最欽點，最受歡迎的刈包商家在新竹。