楊丞琳吻潘瑋柏起「生理反應」！解密做不成戀人真相

金鐘視后楊丞琳拍戲經驗豐富，不過唯獨和好友潘瑋柏的吻戲，是演藝生涯大難題，在陸綜《燦爛的前行》節目裡，她笑談不是每對情侶都可以從友情變愛情，肢體接觸就是一個考驗，自爆她和潘瑋柏太過熟稔，2008年拍《不良笑花》時吻戲頻頻NG，氣氛超級尷尬，導演看不下去，氣得要拉燈光師示範給兩人看！
潘瑋柏當時獻出螢幕初吻，心情非常緊張，他坦言就算和女朋友親密，也是在沒有人看到的地方，要在10、20人面前接吻有點尷尬。楊丞琳也笑說「不是他一個人的責任，我也有責任」，表示兩個人太熟了，吻戲是拍這部戲最大的考驗，最後導演生氣開罵，拉來男燈光師說「要我們示範嗎？」當場上演一次吻戲，潘瑋柏直說太噁心。結果他和楊丞琳一親完，兩個都想到旁邊乾嘔，實在很害羞。
楊丞琳和李榮浩結婚3年，感情甜蜜，外界都認為她愛上老公的音樂才華，楊丞琳卻很清醒地說，才華雖然很重要，但並不是選擇戀愛對象的必選項，她認為和李榮浩的相處很舒服，「他成熟、情商很高，我覺得他是可以讓我成長，又不會讓我追不上的人，跟有些人一起成長會有壓力，但他會回頭看著你有沒有跟上」。
她直言「才華在戀愛中沒有用，那是一個BONUS，如果他說很喜歡我唱歌、演戲，那他是我的粉絲嗎？」還吐槽朋友喜歡樂團的樂器高手，難道戀愛時一直打鼓嗎？逗趣談話讓觀眾都覺得她在感情裡是一個很清醒的人。