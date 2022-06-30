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盧廣仲掌握「團體通關密語」　英文單曲被BTS隊長RM轉發

▲台灣史上最年輕三金得主盧廣仲，爭奪2022年金曲歌王前夕，為Polo Ralph Lauren歡慶Polo Shirt 50週年活動站台，透露高中即掌握Polo衫「團體通關密語」融入同儕。並開心透露與南韓獨立歌手The Black Skirts趙休日合作的全英文單曲，被BTS防彈少年團隊長RM限動轉發。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣史上最年輕三金得主盧廣仲，爭奪2022年金曲歌王前夕，為Polo Ralph Lauren歡慶Polo Shirt 50週年活動站台，透露高中即掌握Polo衫「團體通關密語」融入同儕。並開心透露與南韓獨立歌手The Black Skirts趙休日合作的全英文單曲，被BTS防彈少年團隊長RM限動轉發。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-06-30 17:52:45

台灣史上最年輕三金得主盧廣仲，今（30）日出席Polo Ralph Lauren歡慶Polo Shirt 50週年活動，透露自己高中掌握Polo衫「團體通關密語」成功融入同儕，大學以歌手身份出道時，更搭配短褲成為個人標配。爭奪2022年金曲歌王前夕，他忍不住開心透露，日前與南韓獨立歌手The Black Skirts趙休日合作的全英文單曲，被BTS防彈少年團隊長RM限動轉發。

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自豪是Polo衫最大粉絲的盧廣仲，分享自己高中曾是轉學生，為了想盡辦法融入新環境，與新同學們相約出門時發現，大家怎麼身上都有「繡著小馬＋有領子的上衣」，意外發現這件Polo衫原來是「團體的通關密語」，便入境隨俗地跟著穿上它。

▲「Polo衫大戶」盧廣仲出席Polo Ralph Lauren歡慶Polo Shirt 50週年活動。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「Polo衫大戶」盧廣仲出席Polo Ralph Lauren歡慶Polo Shirt 50週年活動。（圖／記者蕭涵云攝）
一路伴隨著自己上大學，以歌手身份出道時，更搭配短褲成為個人標配，還穿著入鏡拍過不少單曲宣傳照。雖然不曾細數過，但盧廣仲肯定表示自己一定收藏不下20件Polo衫，而且不只自己穿，和父親與阿公甚至擁有三代同堂的Polo衫作為家族服裝，會在過年時一起合拍全家福；今年農曆年還為外甥女購入超可愛的童裝版。

▲盧廣仲很常分享與家人合照，和阿公與父親甚至被粉絲暱稱為「三兄弟」。（圖／翻攝自盧廣仲IG）
▲盧廣仲很常分享與家人合照，和阿公與父親甚至被粉絲暱稱為「三兄弟」。（圖／翻攝自盧廣仲IG）
個性十分念舊的盧廣仲還透露，穿過的Polo衫款式眾多，尤其不少單品還跟著他征戰人生重要時刻，像他記憶深刻的一件條紋款Polo衫，便陪伴他首次發行音樂，「有種革命情感」至今都還保留在衣櫥裡。

▲盧廣仲不少私服照都看得見Polo衫。（圖／翻攝自盧廣仲IG）
▲盧廣仲不少私服照都看得見Polo衫。（圖／翻攝自盧廣仲IG）
盧廣仲強調，自己挑選衣服的重點要能「出門穿、睡覺也穿」的盧廣仲，低調稱讚品牌材質的舒適度，他分享特別喜歡亮色系，看起來會比較有精神，而且「釦子一定要扣到最高，才有安全感」，直說是「學究」的感覺。

身為台灣史上最年輕的三金得主，爭奪2022年金曲歌王前夕，盧廣仲被問到是否打算再度突破形象時，他忍不住開心透露，受南韓獨立歌手The Black Skirts趙休日邀請，一起合作的全英文單曲〈DREAM LIKE ME〉，還被BTS防彈少年團隊長RM限動轉發。

盧廣仲透露首度嘗試全英文歌曲，對他而言已是一種突破，而且兩人全是透過網路以文字溝通，「甚至連視訊或電話都沒有」，便完成這次的合作。他笑言「通常音樂很感性」，但當你很理性地想要說明、又是使用英文對話時，「就是一段很玄妙的過程」。

他並話鋒一轉表示，自己認為「外在世界最終會消失，現在聚焦內在世界的探索」，語帶玄機地說，有機會再跟大家分享感想，但盧廣仲保證，好聽的音樂可以美化日常生活帶來能量，不管有沒有得獎都還是會在創作路上繼續努力。

▲每回亮相總會應要求，開朗表演「空氣吉他」的盧廣仲。（圖／翻攝自盧廣仲IG）
▲每回亮相總會應要求，開朗表演「空氣吉他」的盧廣仲。（圖／翻攝自盧廣仲IG）
Ralph Lauren自1967成立以來，創造了經典美式生活風格，而成為美國代表性服裝品牌。1972年，憑藉著因創辦人Ralph Lauren先生對於馬球運動的熱愛，正式誕生Polo衫，並於2022年迎來50週年。品牌全新精裝藏書《Ralph Lauren’s Polo Shirt》，濃縮了Ralph Lauren Polo衫半世紀以來的珍貴回憶，目前只在台北101專賣店販售，據悉深受鐵粉歡迎，銷量不錯。

▲Polo衫以繽紛色彩、精緻剪裁，成為美國精神休閒服飾的象徵。（圖／翻攝自盧廣仲IG）
▲Polo衫以繽紛色彩、精緻剪裁，成為美國精神休閒服飾的象徵。（圖／翻攝自盧廣仲IG）
近年時尚界注重「永續發展」、減少不必要浪費的「去成長（De-growth）」，以設計高品質、可長久穿搭但仍精緻有品味的商品為目標。而作為美式精神的代表，Ralph Lauren呼應其精神，推出永續環保面料的Earth Polo系列，並廣泛使用可持續及循環再造的物料，打造高性能服裝，實踐Polo衫「It gets better with age」越穿越有質感的雋永核心。

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