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藝文消費有回饋！OPENTIX紅利集點7月1日上線

▲OPENTIX紅利集點7月1日上線，支持藝文產業，鼓勵民眾參與。（圖／國家兩廳院提供）
▲OPENTIX紅利集點7月1日上線，支持藝文產業，鼓勵民眾參與。（圖／國家兩廳院提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-30 16:53:052022-06-30 17:12:29

為支持藝文產業，文化部與OPENTIX兩廳院文化生活合作，推出「OPENTIX紅利點數」藝文消費回饋機制，7月1日正式上線。國家兩廳院今（30）日表示，凡在OPENTIX平台上符合「首次參與」、「二次消費」、「跨域消費」的消費者均可獲贈紅利點數，後續不管是看表演、電影、展覽、聽講座、文創商品皆可使用點數折抵。

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文化部政務次長李靜慧表示，過去2年藝文產業因疫情受到相當大的衝擊，文化部與所有藝文團隊及產業發展藝FUN券，以及近期因應書展的購書抵用券等消費模式，藉由政府投入的母金，帶動整個產業消費成長。

她指出，文化部與兩廳院攜手推出的OPENTIX紅利點數回饋，也是延續同樣的概念，期待「疫情早日結束，但藝術情感生活不結束」，將藝FUN券的效能轉化，生生不息帶動整個藝文產業發展。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，OPENTIX兩廳院文化生活，作為消費者及場館、團隊、藝文單位的連結橋梁，提供團隊與主辦單位穩定的票務系統服務，並兼顧多元推廣功能，並與文化部合力推動OPENTIX紅利點數，盼引動消費循環，對藝文產業有實質助益。

國家兩廳院表示，「OPENTIX紅利點數」7月1日正式上線，並推出「首次參與」、「二次消費」、「跨域消費」首波回饋，每完成一項任務，都可獲贈紅利點數，包括活動期間欣賞或參與第一場藝文展演，即可獲得紅利點數50點；成功累積二筆訂單，可獲得紅利點數100點；購買二種類別的票券或商品，可再領取紅利點數100點，各項任務點數領一次為限，總計最多可獲得250點。紅利點數1點等同1元，每次抵用上限為購物車總金額的50%，活動及使用期限至112年6月30日截止。

今年4到5月，首波紅利點數回饋活動，提供藝FUN NEXT會員轉換OPENTIX會員，贈送100點紅利點數，共超過50萬民眾獲得紅利點數。藝FUN NEXT會員回饋OPENTIX紅利點數100點，將於7月1日匯入個人OPENTIX帳戶，提醒民眾可開始於OPENTIX購買票券及商品。更多OPENTIX紅利點數集點與使用方式，請參考OPENTIX網站，或洽詢OPENTIX客服專線（02）3393-9888。

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