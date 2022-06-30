速食界「夢幻明星隊」全到齊！5千人口水狂流：太專業了
台灣的速食餐廳，每間都有自己最熱門、最受民眾喜愛的強大品項，例如摩斯漢堡的冰紅茶、肯德基的蛋塔等等。不過，有位網友竟然做到了「夢寐以求」的夢幻組合完美套餐，照片曝光後，瞬間炸裂一票網友的眼睛。
臉書社團「爆廢2公社」，一名網友PO出一張照片直呼「接近完美的一餐！」原來他一口氣買了5間知名速食餐廳的招牌熱門品項，分別是漢堡王的漢堡、麥當勞的薯條、拿坡里的炸雞、肯德基的蛋塔，最後再配一杯摩斯漢堡的冰紅茶，豪華的場面既誘人又壯觀，就像NBA那樣集結了每一隊的明星球員，讓人看了口水狂流。
照片吸引5千多人爭相朝聖，紛紛大讚「有點專業」、「喔天啊夢幻組合」、「只買最好吃的」、「懂吃耶」、「很搞剛耶」、「根本就是要你命3000，每一種都能獨當一面，集合在一起我還不吃爆！」、「這套可以進米其林一星了」、「這餐讓我了解到什麼是財富自由」。
也有人認為，這餐點似乎還少了一些，另有不同的看法「少了頂呱呱的呱呱包」、「少了mos玉米濃湯」、「缺丹丹卡啦漢堡」、「你把藍蜻蜓放在哪裡」、「薯條換成頂呱呱的地瓜就完美了」、「差麥當勞的雞塊加糖醋醬」、「還是比較愛肯德基的炸雞」、「懂吃！但是蛋撻一定要兩個」。
事實上，台灣速食餐廳選擇超級多元，光是西式速食就多達約29間，每間各有特色，除了麥當勞、肯德基以外，還有比較小宗卻也很有名的店家，例如香雞城、波奇漢堡、德州美墨炸雞、德克士炸雞、炸雞洋行、吮指王。另外還分為披薩類、早午餐類，競爭非常激烈。（編輯：詹鎰睿）