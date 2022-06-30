清冠一號改自費？醫籲衛福部慎重行事　曝下週將開會　

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今中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞於疫情記者會中表示，中醫藥司還在評估規劃，目前政策尚未定案，並不會從明日起就限縮對象。
對此，柯富揚指出，目前本土疫情雖然相對趨緩，但中南部疫情仍然嚴峻，仍然在確診高原期，且民眾確診會焦慮、恐慌，呼籲衛福部慎重行事，不應該貿然停止提供公費新冠一號。他也透露，下週衛福部將邀請中醫師公會全國聯合會開會，協商公費清冠一號適用範圍以及新制實施日期。
柯富揚表示，若是因為防疫醫療費用不足，公費補助清冠一號對象除12歲以下、65歲以下外，也應該納入65歲以下的具有重症風險因子的高風險族群，關於高風險族群的認定，中醫師公會也會提出要求，共同擬定最恰當的適用範圍，「不能夠讓我們的民眾權益受損，更不應該讓確診民眾焦慮跟恐慌」。
柯富揚說明，現在政府除了提供公費清冠一號外，確診民眾也可透過視訊診療，經醫師評估根據患者體質「望聞問切」辨症，若不符合清冠一號使用資格，也可開立公費科學中藥治療。
有民眾擔心，服用清冠一號可能會與三伏貼療程相剋，柯富揚解釋，三伏貼是中醫針對夏至之後的三個伏日的治療，冬病夏治，可以改善體質，是一種預防醫學，對於寒冷性與過敏性疾患有很好的療效，而新冠肺炎是一種外感時疫，與三伏貼概念不相同，目前來看也並不抵觸，中醫講求「急則治其標，緩則治其本」，民眾確診後應先積極治療新冠肺炎，轉為陰性後再進行三伏貼療程。
許多民眾確診康復後，仍會留下新冠肺炎後遺症「長新冠」（Long COVID），柯富揚呼籲，民眾可以善加利用中醫健保資源治療，由於長新冠可能涉及呼吸系統、免疫系統、或是有腦霧、慢性咳嗽等支氣管慢性發炎狀況，中醫調理上會根據「辨證論治」，根據體質與症狀使用科學中藥、針灸等方式治療。
沒有確診的民眾，日常可以透過「國家中醫藥所防疫茶」保健，提高免疫功能，柯富揚指出，民眾確診後，有發燒、喉嚨痛等症狀應先以清冠一號治療，若無這些急性症狀、體質也適合，可以持續喝防疫茶，預防未來再度感染，也鼓勵民眾把疫苗打好打滿。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。