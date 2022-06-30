「艾利」颱風快生成！雙颱接力掃雨 南台灣大雨炸1週
今年第3號颱風「芙蓉」今（30）日上午生成後，目前中心位置在鵝鑾鼻西南方960公里海面上，以時速16公里速度向北北西轉西北西移動，預估未來會逼近海南島往中國華南沿海一帶前進，對台灣沒有直接影響。而另一顆在菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓，預估最快今明兩天也有機會發展成輕度颱風，一旦生成將是今年第4號颱風，中文譯名為「艾利」。中央氣象局資深預報員林定宜指出，目前這裡個熱帶系統都位於一個大型季風低壓帶內，明（7/1）日開始低壓帶會開始北抬，預估未來一週中南部、東半部地區天氣都相當不穩定，可能有局部較大雨勢發生機率，而北部地區則維持多雲、午後有短暫雷陣雨的天氣，提醒民眾要留意天氣變化。
林定宜指出，芙蓉颱風未來應該會維持輕度颱風的強度，下週日（7/3）登陸中國後逐漸減弱，而另一個熱帶性低氣壓未來有發展成輕度颱風的趨勢，預期未來會沿著太平洋高壓邊緣，朝西北或北北西方向北上，從東部外海通過，不過實際距離台灣有多遠、影響有多大，取決於太平洋高壓強度而定，如果太平洋高壓偏強，可能距離台灣就會稍近一些，影響就會稍微大一點；反之則離得較遠，目前氣象局正密切觀察中。
不過，芙蓉颱風雖然不會直接影響台灣陸地天氣，不過受到其外圍環流水氣輻合與地形效應影響，南部及東南部地區從明日開始將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，並且可能有局部大雨發生機率，中部、宜蘭及花蓮也有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區則維持上半天多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。而下週一到週三（7/5~7/7）受到熱低壓或颱風外圍雲系影響，雨區會擴大到中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並且有局部大雨發生機率，東部地區也有局部短暫陣雨，至於北台灣影響不大，還是上半天多雲、午後有短暫雷陣雨的天氣型態。
氣象局特別提醒，明起到下週日（7/1~7/3）受到颱風外圍環流影響，全台各地沿海地區容易有長浪發生，民眾前往海邊活動務必要注意安全。
至於氣溫方面，明日西半部地區高溫依舊有攝氏34到35度，東部地區高溫約攝氏31到32度；週末受到下雨影響，南部及東半部地區高溫略降約攝氏1到2度，感受上還是相當悶熱。氣象局持續發布高溫資訊，明日中午前後新北市盆地為黃色燈號，提醒民眾外出注意防曬，並多補充水分以免中暑。