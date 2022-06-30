中職／曾子祐領軍！中職選秀185人創新高

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今年也有不少高中新秀選擇挑戰職棒，共計有51位球員以高中應屆畢業生的身分報名選秀，為歷年最高，其中平鎮高中游擊大物曾子祐最受各界關注、攻守俱佳的二壘手黃勇傳則透過球團推薦報名。今年青棒評價極高的攻擊型捕手宋嘉翔與同樣來自穀保家商的潛力投手馮皓；高苑工商阻殺能力出色的捕手潘磊；白河商工兩大王牌投手尹柏淮、阮裕智；大理高中強打少年林培緯；陽明高中速球型投手舒治浩，等高中好手，也都報名參加今年度的選拔會，可望成為中華職棒未來的潛力新星。
台鋼雄鷹在今年正式加盟中華職棒，選拔會現場將出現久違的第六張桌子，六支球團的榮景再現，讓今年的選秀話題十足。眾所矚目的2022台灣運彩新人球員選拔會將於7月11日晚間6點30分在台中頂粵吉品舉行，聯盟邀請喜愛棒球的球迷朋友，透過Eleven Sports體育頻道、CPBL中華職棒官方Facebook、CPBL官方YouTube準時收看直播，同步關心新人球員選拔會的第一手消息。
2022台灣運彩新人球員選拔會名單
| 投手（85人）
| 許吉仁
| 蕭柏頤
| 曾品洋
| 鄭副豪
| 鍾允華
| 盧孟揚
| 陳柏清
| 高偉強
| 林詩翔
| 劉宗翰
| 謝科豐
| 林耀煌
| 邱志鵬
| 陳宇宏
| 鄭澔
| 黃紹睿
| 陳致賢
| 謝葆錡
| 黃勃睿
| 李軒慈
| 郭俞延
| 歐承韋
| 高紹偉
| 大瀧 幸治
| 爾曼羅索普
| 洪庭文
| 髙塩 將樹
| 尹柏淮
| 阮裕智
| 戴宏鈞
| 蕭憶祥
| 張鈞翔
| 賴明杰
| 陳柏諺
| 邱承奕
| 高秉洋
| 唐榮恩
| 陳正毅
| 藍翊誠
| 羅聖凱
| 鄭亦軒
| 吳君奕
| 許元泰
| 黃保羅
| 伍祐城
| 林詔恩
| 舒治浩
| 陳慎
| 屠振瑋
| 李欣穎
| 陳柏均
| 洪晨宣
| 林浩瑋
| 黃宥幃
| 林承頴
| 王品傑
| 黃子宸
| 李超
| 黃玠瀚
| 潘奕誠
| 劉家翔
| 馮皓
| 邱緯綸
| 許育銘
| 張祖恩
| 林栚呈
| 林華偉
| 陳鐿中
| 鄧佳安
| 翁緯喬
| 林亭佑
| 林展樟
| 陳翊瑄
| 李偉安
| 林建宏
| 陳冠豪
| 郭玟毅
| 郭泰呈
| 宋文華
| 徐基麟
| 莊孟源
| 林鋅杰
| 鄭浩均
| 林凱威
| 葉保弟
| 捕手（15人）
| 豊暐
| 顏采丞
| 陳致嘉
| 周亨叡
| 張文漢
| 張益豪
| 潘泓凱
| 潘磊
| 吳柏萱
| 宋嘉翔
| 徐博瑋
| 廖奕安
| 李奇軒
| 謝彤恩
| 邱邦
| 內野手（51人）
| 張建鑫
| 湯家豪
| 黃秉揚
| 蔡旻昇
| 馬許晧
| 顏郁軒
| 宋自杰
| 賴丁誌
| 林子宸
| 李承嘉
| 李承恩
| 游証鈞
| 古子恩
| 古森
| 紀慶然
| 葉子然
| 柯佳豪
| 賴柏均
| 張杰倫
| 汪家毅
| 呂冠鋐
| 林俊恩
| 高冠群
| 郭庭佑
| 烏凱恩
| 黃振崴
| 林培緯
| 林子峻
| 吳寬軒
| 黃聖凱
| 高偉倫
| 鄭俊瑋
| 黃聖佑
| 陳洛陽
| 林家鋐
| 林雨力
| 翁耀宗
| 彭宣叡
| 潘飛
| 翁皓翔
| 黃劼希
| 王博玄
| 童堉誠
| 吳松諺
| 陳佳樂
| 林岳谷
| 黃勇傳
| 池恩齊
| 林誼鈞
| 曾子祐
| 董順傑
|
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| 外野手（34人）
| 顏清浤
| 潘亮銘
| 戴焙麟
| 劉鎰嘉
| 沈朕清
| 巴奇達魯
妮卡兒
| 楊岩潔
| 廖柏勳
| 周佳樂
| 廖筱堯
| 蔡佳諺
| 吳翰承
| 江孟軒
| 羅人豪
| 林凱鈞
| 鄭瑋翔
| 顏大衛
| 高聖恩
| 范育銓
| 陳喆閎
| 盧奕呈
| 冉承霖
| 曾宸佐
| 孫易伸
| 高偉豪
| 王榆銓
| 林志光
| 陳鴻德
| 邱澤豪
| 田子杰
| 洪敏暘
| 王子億
| 林威漢
| 曾宇慶
|