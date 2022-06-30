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美好的仗已打過！陳柏惟自嘲毒瘤　即日起退出台灣基進

▲陳柏惟正式退出台灣基進。（圖／資料照）
▲陳柏惟正式退出台灣基進。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-30 17:40:242022-06-30 18:37:43

前立委陳柏惟近來屢傳出與台灣基進有所爭執，其今（30）日透過臉書發文表示，美好的仗已經打過，「陳柏惟即日起退黨」，引發震撼。

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陳柏惟表示，經過說明後，自己與台灣基進互相化解了所有誤會，他要先感謝黨中央願意和他溝通，溝通過程中的堅定眼神與理直氣緩，也是自己看過許多成大事的人的特質，「要跟你們說謝謝」。

陳柏惟將自己比喻棒球員，他表示，這幾年能成為潛力新秀，是因為待在主場台灣名為基進的球隊中。2018年打了漂亮的敗仗、2020年奇蹟般地打倒邪惡帝國、2021年10月23日再次對決險敗，都是球隊勝利，而自己剛好在球場上有所表現，讓老球迷新球迷對球隊有所期待。

陳柏惟說，然而10月23日的比賽上受了傷，這個傷非常嚴重，傷過的人也不多，有人到現在還在休養、有人想重回場上結果再次受傷，總教練知道，這個傷很嚴重，再亂動可能會報廢，吩咐自己冷靜沉澱，而他要盡速恢復戰鬥狀況，尋找人才、培養新秀、測試陣容、調度比賽，終日為球隊奔波，「我卻貪戀球迷的歡呼聲，自認復原一直搶著要上場，不給上場就對球隊事務指指點點」。

陳柏惟說，這過程中有人離隊、有隊員吵架、讓其他球隊看笑話、也有一日球迷評論的煞有其事，自己的忿忿不平、自作主張對球隊造成了傷害，「我們明明都想為球隊努力，為什麼會變成這樣子」。

陳柏惟說，自己終於了解到原來沒有對錯，只有權責比重，草創球隊或許總教練有的時候會下來打，但不該用成績評論他，總教練背負著球隊的勝利，要做出有利全體的決策，而賽季結束後沒有掌聲還只有責任。

陳柏惟表示，那是位懂得「責任我來扛、榮譽歸球員」的好教練，比起其他球隊來說，這依然是他的首選與初衷，而在分工的角色上，是他的錯，一個傷兵自以為是教練，反而拖累了球場球員的表現，球隊的團結。

陳柏惟說，自己讓外人看起來是一個「不能上場就沒有球迷、上場表現可能造成傷害，在休息區指指點點、球迷不斷攻擊球隊」的毒瘤球員，「謝謝你們到最後還在保護我，謝謝這段期間隊友對我的包容，依照總教練的建議，冷靜、沉澱，感謝基進一路上的指導與栽培，祝福台灣基進的場上球員武運昌榮」。

陳柏惟表示，在台灣基進所有的酸甜苦辣都是美好的，邀請大家繼續熱愛棒球、關心team基進，買票進場看球。「個人的事情，都只是小事，我們都只是台灣政治歷史上的小雨滴。願涓滴成洪流，終能成為巨大的力量。本文章事前已告知黨中央並收到，陳柏惟即日起退黨」。

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