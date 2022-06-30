全球猴痘疫情升溫！疾管署：即起增44國至旅遊第二級警示

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疾管署說明，依據目前蒐集監測資料顯示，全球受影響之55國，其中11國具報告個案，惟皆屬境外移入個案(含臺灣)；而其餘44國則具本土或感染來源不明個案，分別為歐洲區域(27國)之英國、德國、西班牙、葡萄牙、法國、荷蘭、義大利、比利時、瑞士、愛爾蘭、以色列、奧地利、丹麥、瑞典、波蘭、匈牙利、斯洛維尼亞、捷克、羅馬尼亞、芬蘭、挪威、冰島、希臘、拉脫維亞、馬爾他、喬治亞、盧森堡，美洲區域(7國)之美國、加拿大、智利、秘魯、巴西、墨西哥、阿根廷，非洲區域(8國)之奈及利亞、剛果民主共和國、中非共和國、迦納、喀麥隆、貝南、剛果共和國、南非，東地中海區域(1國)之阿拉伯聯合大公國，及西太平洋區域(1國)之澳洲。
疾管署進一步說明，基於當地可能已具社區傳播風險，為提醒民眾注意，疾管署將前述具本土或不明感染源猴痘個案之44個國家旅遊疫情建議提升至「第二級：警示(Alert)」，疾管署將嚴密監控國際間疫情變化，視疫情狀況隨時調整旅遊建議範圍。
疾管署提醒，猴痘傳播途徑主要包含直接接觸病灶、飛沫及接觸汙染物感染，倘國人前往上述國家/地區旅遊，應避免前往可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域；返國入境或接觸返國人士後，若出現發燒、淋巴結腫大、皮疹(可能僅有局部且少量)等症狀，應儘速就醫並告知醫療人員相關接觸史。相關資訊可參閱疾管署網站，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。