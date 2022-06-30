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桃園8歲女童打BNT第二劑「3天後昏迷」裝葉克膜送醫不治

▲兒童BNT疫苗已於日前開始接種。（示意圖，非當事人／記者葉政勳攝 , 2022.06.01）
▲兒童BNT疫苗已於日前開始接種。（示意圖，非當事人／記者葉政勳攝 , 2022.06.01）

編輯中心／綜合報導

2022-06-30 18:46:22

桃園市1名8歲女童，日前突然在在家中昏倒，經送醫急救並裝置葉克膜，仍不幸在2日後宣告急救無效，今（30）日有消息傳出，女童曾在昏倒前3天接種BNT疫苗第二劑，目前警方已報請桃園地檢署檢察官進行相驗，以釐清真正死因。

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據了解，這名女童在6月27日上午9時15分，突在家中昏倒，家人見狀叫女童都未獲回應，遂趕緊撥119送往部立桃園醫院急救，院方人員當場為女童裝置葉克膜搶救；但女童在6月29日中午12時40分病況直轉急下，急救後仍宣告不治，目前確切死因，還有待檢警後續相驗釐清。

外傳家屬有向警方透露，女童曾於6月24日接種BNT疫苗第二劑，但是否與疫苗接種產生不良反應有關，還有待後續以釐清。

桃園市衛生局表示，市長鄭文燦已指示相關局處成立專案小組，給予家屬最大的協助，由於相關研究顯示，接種疫苗仍有不錯保護力，發生不量反應比例低，民眾仍可安心接種疫苗。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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