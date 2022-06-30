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女星吃噁爛生內臟！舔盤滿臉血　超恐怖《邪門》畫面曝光

▲片中，徐令姬大口吃生肉內臟。（圖／采昌）
▲片中，徐令姬大口吃生肉內臟。（圖／采昌）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-06-30 18:31:51

以「五鬼宅」風水禁忌為題材的南韓鬼片《邪門》，找來「恐怖女王」徐令姬主演，她在片中因為搬到鬼屋，聽到倉庫傳來奇怪聲響，而出現各種身心症狀，性格因此丕變，開始如著魔般噁吃血淋淋生肉，甚至拿起盤子狂舔，還把盤子咬破在嘴裡咀嚼，勢必讓觀眾看得目瞪口呆。徐令姬時常演出恐怖電影，坦言雖然想克服恐怖形象，卻不想因此避演這類作品。

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▲金甫珉（左起）、金珉才、徐令姬在片中詮釋搬家撞鬼的一家人。（圖／采昌）
▲金甫珉（左起）、金珉才、徐令姬在片中詮釋搬家撞鬼的一家人。（圖／采昌）
《邪門》描繪一家人因搬到郊區空房，在家中慘遭惡靈騷擾所造成的家庭悲劇。故事以南韓民眾熟知的「五鬼宅」風水為素材，講述鬼怪從玄關、大門、客廳等方向混雜形成縫隙，刻劃本來應該是最安全的房子，卻成為最具威脅性的空間。

徐令姬片中飾演「明惠」，她跟丈夫搬到鬼屋，開始經歷一連串驚心動魄的恐怖遭遇。片中有一幕她做飯給家人吃的場景，原本應該是美味的佳餚，結果竟是一盤盤血淋淋的生肉與內臟；她如著魔般吃著生肉，拿起盤子狂舔，任盤中的鮮血流滿臉，還把盤子咬破在嘴裡咀嚼，視覺十分衝擊。

徐令姬對於飾演的角色，她說：「雖然我不是一個可以輕易展現自己的人，但明惠是個對自己感情非常坦率的角色，所以在演戲期間，我從內心深處感受到一股痛快的感覺。」至於獲封「恐怖女王」，她也表示：「雖然我也想克服人們看到我之後，會聯想到恐怖或驚悚的形象，但我也沒有一定要避演這類型角色的想法，我總是有想要比以前做得更好的欲望。」《邪門》7月15日在台上映。

▲徐令姬片中飾演精神衰弱的母親。（圖／采昌）
▲徐令姬片中飾演精神衰弱的母親。（圖／采昌）

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