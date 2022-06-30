在途全核保！防疫險有效契約543萬件 4產險觸增資警戒線
金管會保險局長施瓊華今（30）日宣布，產險業終於趕在6月最後一天，將200多萬張在途防疫險保單全數核保完，至目前為止防疫險有效保單達543.3萬件。不過，在新冠肺炎確診人數大增之下，防疫險理賠金額也爆增，更有4家產險公司觸及增資指標，其中已有2家啟動增資相關程序，包含國泰金增資國泰世紀產險100億元、台灣人壽董事會也通過增資中信產險40億，而金管會也已核准國泰、兆豐等2家公司動用特別準備金沖抵部分損失。
施瓊華說，目前12家產險公司通通都開過董事會，有4家產險公司觸及RBC低於200%或淨值低於3%的需增資指標，金管會也已核准國泰金增資國泰世紀產險100億元，今日台灣人壽董事會也通過增資子公司中信產險40億元。
施瓊華指出，有些金控底下的產險公司也承諾會安排增資作業，新安東京海上產險、和泰產險也都有相關評估作業，雖然6月底前還不需要增資，但下半年會陸續增資。另外，保險局也已核准國泰產與兆豐產2家公司申請啟動重大事故特別準備金，兩家金額共25.98億元。
至於4月初大量進件的200多萬件防疫保單，施瓊華說，在所有核保作業已順利在6月底完成，這非常不容易，幾乎假日核保人員都都在加班，感謝各公司如期完成核保，核保完成後會出單或照會補件，其中照會件在補件完成後也會出單，後續幾天民眾就會開始接到核保結果，而金管會也會督促保險公司本於公平待客原則，盡速完成理賠作業。