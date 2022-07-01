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實現台中生活一日圈　合陽鼎峰員林首選

▲員林房市熱，位居184重劃區Ａ級地段的「合陽鼎峰」採莊園級造鎮，規劃特殊。此為3D示意與區域鳥瞰合成圖。（圖／品牌提供）
▲員林房市熱，位居184重劃區Ａ級地段的「合陽鼎峰」採莊園級造鎮，規劃特殊。此為3D示意與區域鳥瞰合成圖。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-07-01 19:30:00

區域人口暢旺、消費力道強勁又有嶄新重劃區投入，其中南彰化第一大城「員林」，受外地品牌建商持續加碼獵地，區域價值不言可喻，有趣的是，當地房市產品型態緩步改變中，大樓推案轉趨熱門，不只區域客高度關注，因交通網絡超強勁，近取二林中科園區，並與台中生活圈接軌，磁吸科技人、台中都會區民眾前來置產。

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▲圓林園特區。（圖／品牌提供）
▲圓林園特區。（圖／品牌提供）
根據金融業估計，員林的億萬富翁是全台密度最高，更是中部傳統產業重鎮，近幾年又有嶄新規劃的184重劃區，全新街廓、五大地下管線規劃設計，加上區內擁69公頃公共設施與綠地，多達16座各式規模公園等，其中7500坪的圓林園媲美台中七期秋紅谷。值得注意的是，台中房市因中科而起飛，而中科四期落腳二林，大批科技人即將湧入南彰化，居住需求強勁、員林最先受惠，再加上本身人口及消費力道，城市將跳躍式發展。

▲「合陽鼎峰」坐享員林豐富生活機能，生活所需都能滿足。此為3D示意圖與區域鳥瞰圖。（圖／品牌提供）
▲「合陽鼎峰」坐享員林豐富生活機能，生活所需都能滿足。此為3D示意圖與區域鳥瞰圖。（圖／品牌提供）
市場分析，員林在地居民過往較為關注透天別墅產品，但土地取得成本攀升，建商開始陸續改推大樓，加上外地建商湧入，帶動區域建商營建能力，高品質建案不斷推陳出新，活絡在地房市，加上以同級產品來看，員林房價比台中都會區來得親民，精打細算的自住客也注意到，花一點通勤時間換得宜居環境，「房子大一點，才能住得舒服。」

▲「合陽鼎峰」樣品屋實景。（圖／品牌提供）
▲「合陽鼎峰」樣品屋實景。（圖／品牌提供）
綜觀近期員林焦點新案，以立足184重劃區Ａ級地段、圓林園特區的「合陽鼎峰」最受關注，2384坪超大基地，讓合陽建設得以莊園造鎮模式開發，宮廷花園、三璧工法、全齡會館、飯店管理全面升級，打造員林房市特殊且稀缺的房產標的。

▲「合陽鼎峰」大廳3D示意圖。（圖／品牌提供）
▲「合陽鼎峰」大廳3D示意圖。（圖／品牌提供）
合陽建設看好184重劃區未來發展，此次大基地開發「合陽鼎峰」，從內到外處處用心，宮廷式歐風庭園、6米挑高大廳、12項休閒設施，宅在家就能安心享受生活。格局設計上，目前主打大三房38至40坪，黃金比例格局、高坪效動線、豪華主臥等規劃市場上少見，超高ＣＰ值室內空間，深受自住客青睞。

值得一提的是，合陽建設為員林引進三壁工法，筏式基礎工法為建築物立下根基，再以連續壁、扶壁、地中壁加強結構強度，「合陽鼎峰」讓看不見的細節同樣用心，以建築實力引領區域推案趨勢。



「合陽鼎峰」基本資料
投資興建：合陽建設
基地面積：2384坪
樓層規劃：地上10-13樓/地下2樓
戶數：299戶
坪數：25-47坪
房型：2-4房
基地位置：員林市三多七街
接待會館：員林市三多街89號旁
洽詢電話：04-831-588

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