實現台中生活一日圈　合陽鼎峰員林首選

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市場分析，員林在地居民過往較為關注透天別墅產品，但土地取得成本攀升，建商開始陸續改推大樓，加上外地建商湧入，帶動區域建商營建能力，高品質建案不斷推陳出新，活絡在地房市，加上以同級產品來看，員林房價比台中都會區來得親民，精打細算的自住客也注意到，花一點通勤時間換得宜居環境，「房子大一點，才能住得舒服。」
綜觀近期員林焦點新案，以立足184重劃區Ａ級地段、圓林園特區的「合陽鼎峰」最受關注，2384坪超大基地，讓合陽建設得以莊園造鎮模式開發，宮廷花園、三璧工法、全齡會館、飯店管理全面升級，打造員林房市特殊且稀缺的房產標的。
合陽建設看好184重劃區未來發展，此次大基地開發「合陽鼎峰」，從內到外處處用心，宮廷式歐風庭園、6米挑高大廳、12項休閒設施，宅在家就能安心享受生活。格局設計上，目前主打大三房38至40坪，黃金比例格局、高坪效動線、豪華主臥等規劃市場上少見，超高ＣＰ值室內空間，深受自住客青睞。
值得一提的是，合陽建設為員林引進三壁工法，筏式基礎工法為建築物立下根基，再以連續壁、扶壁、地中壁加強結構強度，「合陽鼎峰」讓看不見的細節同樣用心，以建築實力引領區域推案趨勢。
「合陽鼎峰」基本資料
投資興建：合陽建設
基地面積：2384坪
樓層規劃：地上10-13樓/地下2樓
戶數：299戶
坪數：25-47坪
房型：2-4房
基地位置：員林市三多七街
接待會館：員林市三多街89號旁
洽詢電話：04-831-588