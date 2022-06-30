樂喊告捷！烏克蘭宣布俄軍全面撤離蛇島 俄國防部也認了
俄羅斯揮軍入侵烏克蘭屆滿四個月，最初俄軍首個攻打目標就是位於黑海西北部的蛇島（Zmiinyi Island），當時面對俄羅斯的攻勢，蛇島士兵怒嗆俄軍「去你X的」後遭俘，英勇行徑受到全球關注；如今烏克蘭官方也宣布，在烏軍強力攻勢下俄羅斯部隊也正式全面撤離，消息同時也由俄羅斯國營的《衛星通訊社》證實，而俄方對此則表示他們是「出於善意」才自蛇島撤軍。
綜合《路透》、《衛報》和俄媒《衛星通訊社》等報導，烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）今（30）透過推特上傳一張蛇島的照片，上頭冒出數道濃煙，葉爾馬克稱這是烏軍戰事告捷，宣布俄軍已從蛇島撤退，蛇島上再也沒有俄羅斯侵略者了，同時也讚揚烏克蘭武裝部隊「做得很好」。
烏克蘭武裝部隊也藉由Telegram發布聲明，指出昨夜烏軍的飛彈與砲兵部隊對蛇島的展開又一次成功軍事行動，俄羅斯軍隊最後以2艘快艇撤出殘餘守軍，被大火覆蓋、傳出爆炸聲的蛇島應無俄羅斯軍隊了。
此外，俄羅斯國防部也證實了自蛇島全面撤軍的消息，不過俄方表示這是俄國的「善意之舉」，表明他們不會阻礙由聯合國建立讓農產品運出烏克蘭的通道，這也是為了讓烏克蘭政府不再利用糧食危機進行炒作，將糧食危機怪罪再俄方身上，如今烏克蘭理當清理烏軍再黑海沿岸所布設的水雷，以便恢復糧食進出口供應。