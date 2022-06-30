遠東SOGO結合大巨蛋　台北最大購物新地標2024開幕

遠東SOGO睽違10年在台再展新店！遠東SOGO與遠雄巨蛋公司今（30）日完成簽署台北大巨蛋的商場租賃契約，承租面積超過42,000坪的商場。於開幕後，將成為台北市最大量體的購物中心，亦將結合大巨蛋體育館打造提供消費者優質購物、餐飲體驗、休閒娛樂的新地標「遠東SOGO CITY」。遠東SOGO與遠雄巨蛋雙方，歷經超過一年的現勘、溝通與磨合，完成簽約後，未來「遠東SOGO CITY」各區商場，預計於2024年第四季後陸續開幕。

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今日簽約雙方由遠東SOGO總經理杜金森、以及遠雄巨蛋公司總經理湯佳峯代表，正式簽訂長期商場租賃契約。台北大巨蛋由室內多功能體育館、商場、影城、旅館及辦公棟組成。商場區域有商場棟地下2樓至地上8樓、影城棟1樓及6樓、巨蛋體育館外圍1樓商場、地下1樓體育館入口商場及地下2樓捷運連通道商場等共計約42,000坪，均由遠東SOGO經營。

遠東SOGO表示，「遠東SOGO CITY」將不同於過去傳統的百貨公司模式，消費者在這個台北市最大的購物空間，可望結合大巨蛋體育文化園區內廣場、休閒設施與林蔭，增加更多的互動，及不同以往的消費體驗。