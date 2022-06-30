《怪奇物語4》被爆雷 米莉芭比布朗求「領便當」：殺我
Netflix《怪奇物語》第4季第2輯共兩集，將於7月1日下午3點上線，在上季失去能力的「伊萊雯」米莉芭比布朗，在第4季第1輯意外重回「布雷南博士」馬修莫汀懷抱，雖終於逐步找回能力，也釐清了霍金斯實驗室慘劇之謎，但意外揭露的威可那真實身分，則將兩人交纏成難以剝離的雙極螺旋，就連「上下顛倒的世界」真面目都呼之欲出。
第4季第2輯預告中威可那低沈宣告：「妳的朋友們已經沒救了。」被劇迷解讀為難以挽回的惡兆，無不憂慮主角們的安危，近來主創與演員們頻頻受訪，重要角色領便當的消息，始於「威爾」諾亞許納普惹出的紕漏，日前他上吉米法隆主持的《今夜秀》，被問到第2輯的發展時，諾亞脫口而出：「有幾個人會死。」被吉米抓包劇透的他，竟又雪上加霜地說：「但我又沒說是誰。」引爆網路哀鴻遍野。
令人意外的是，希望劇中人物領便當的最大旗手，竟是外貌甜美的米莉芭比布朗，她日前接受《The Wrap》訪問時表示，《怪奇物語》的演員陣容越來越龐大，本季演員們想拍全體合照時，竟然已到達鏡頭塞不下的地步，米莉打趣耍狠說：「真的需要開始殺掉幾個人。」還揶揄主創達菲兄弟心太軟、下不了殺手，鼓吹應該效法《權力遊戲》讓主要人物領便當，更直接向達菲兄弟大聲喊話：「殺了我吧！」
最讓劇迷憂心的是達菲兄弟日前接受《綜藝報》的訪問內容，當聊到米莉期盼能多殺幾個人物的發言，被追問觀眾是否要有心理準備面對第2輯發生更多角色死亡時，羅斯達菲坦然地說：「我不是很想說，但我會很為第2輯中的人物們擔憂，絕對會。」並表示：「這是比較黑暗的一季，這些孩子也已經不是孩子了，所以每個人都有危險。一直有著一種不詳的感覺暗示結局不會太好，但到底是好還是不好，你們必須親眼揭曉。」