棒球／不只副會長！辜仲諒爭取亞洲棒壘總會長

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新型冠狀病毒（COVID-19）疫情席捲全球，台灣繼2019年主辦世界12強棒球錦標賽後，少有大型國際賽事或活動。本次世界棒壘球總會及亞洲棒球總會會員大會，參與國家及人數規模皆為台灣史上之最，為能順利舉辦此次大會，中華棒協事前與中央流行疫情指揮中心、教育部體育署、外交部及內政部移民署多次討論協商，制定「專案泡泡」防疫計畫，與會代表自入境到離境（6月29日至7月8日），皆須PCR檢測陰性，全程嚴格限制在飯店會場活動，且需每日快篩，另成立緊急醫療應變小組，確保議程不受疫情影響。外交部在疫情爆發後，更首度開放落地簽證，以利當地國無台灣外館的會員代表可以順利入境。
此次活動重頭戲為7月3日及5日的亞洲棒球總會及世界棒壘球總會改選，現任世界棒壘球總會會長法卡利（Riccardo Fraccari）爭取連任。
中華棒協理事長辜仲諒將角逐亞洲棒球總會會長及世界棒壘球總會棒球部第一副會長職位，接棒彭誠浩先生過往數十年在國際棒壇的影響力。辜仲諒理事長將與全球愛好棒球的各國代表交流，鞏固台灣為世界棒球家庭的核心成員。
辜仲諒理事長上（5）月底連任中華棒協第13屆理事長。辜仲諒理事長2018年首度接任中華棒協理事長，當年即促成中華棒協與中華職棒大聯盟合組中華代表隊，出征印尼雅加達亞運，預賽時以2：1擊敗由韓職明星隊組成的韓國國家代表隊，2019年奪下U12世界盃少棒賽、U18世界盃青棒賽冠軍，在亞錦賽擊敗日本、韓國，拿到睽違18年的亞錦賽冠軍，加上小馬聯盟三冠王，總共拿到6個冠軍，這是史上最佳成績，現今臺灣棒球排名世界第二，亦是史上最佳。中華棒協今年克服疫情干擾，首度在台灣舉辦WBSC會員大會，並將於7月在台南舉辦U-12世界盃棒球賽，U-23世界盃棒球賽則於10月登場。後疫情時代，台灣再次透過棒球交流，站上世界舞台。