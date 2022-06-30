登國際自由聯盟大會致詞　蔡英文：自由主義者必須做更多

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蔡英文在致詞中首先緬懷已故的「泛歐自由黨派聯盟」（ALDE）主席漢斯・范巴倫（Hans Van Baalen），范巴倫主席曾多次訪問台灣，並於2016及2018年面會過蔡英文。另外，呼應本次LI大會主題「重建自由世界的秩序（Reconstructing a Liberal World Order）」，蔡英文也表示，這個以自由、規則為本的世界秩序，正在面臨自國際自由聯盟成立75年以來的最大挑戰。全球不僅要面對新冠疫情對全球人類和經濟的影響，還必須對抗威權政體滲透民主制度、侵犯人權以及公民空間的企圖。俄羅斯入侵烏克蘭，彰顯了威權政體會以任何手段來擴張。我們另外還面對氣候變遷和糧食供應鏈安全所帶來的挑戰。
也因此，蔡英文表示，自己十分認同今年的主題：「重建自由世界的秩序」，這也是為什麼這次在保加利亞索菲亞舉辦的第63屆國際自由聯盟實體大會如此迫切和重要。透過這次大會，來自全球的自由主義者齊聚一堂，商議如何共同面對這些挑戰。此外，民進黨和國際自由婦女聯盟亞太總部（APLW）的代表也出席了這次大會。
蔡英文說，數十年來，民進黨一直站在台灣民主化的最前線以保衛民主、對抗威權體制，民主自由已經成為身份認同不可或缺的一部分。近年來，台灣面臨著來自中國日益上升的威脅，試圖摧毀台灣人一直以來努力爭取的民主生活。
因此，台灣人更加奮力對抗這些挑戰。從人民到政府，面對威權的入侵，台灣人沒有退縮，相反地，更加正面回應挑戰，對抗來自國內外試圖破壞民主的勢力。「我們樂於分享對抗威權的經驗給各位，也正如疫情初期，台灣向世界各地的朋友捐贈口罩和醫療設備。我們也已做好準備，加強與國際社會的合作，共同努力捍衛民主自由的世界秩序」。
蔡英文說，她也相信，身為自由主義者，可以、也必須做到更多。「當我們看到俄羅斯對烏克蘭作出的種種暴行，台灣人因為自己能夠幫助烏克蘭人民保家衛國而感到驕傲」。
然而，努力不能止步於此，台灣必須深化自己對威權操弄手段的了解，也必須加強夥伴關係和保衛彼此。威權政體最擅長分而治之、各個擊破，因此，只有齊心協力、相互支持，才能成功打擊威權政體的擴張主義。
蔡英文表示，在國際自由聯盟成立了75年後的今天，大家看到身為自由、民主主義者們正面臨著相似的挑戰，而進入後疫情時代，這些挑戰將會變得更加嚴峻。「但作為自由主義者，我們已得到一定的成果，我們彼此都深知民主之得來不易。因此我相信，透過擁有一致的價值與信念，我們終將實現目標」。