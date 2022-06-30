台南13年「德安百貨」今晚正式熄燈！網淚道別：有緣再見
在台灣開業13年的台南德安百貨，是台南在地人共同的回憶，今（30）日晚間是最後營業日，22點將正式熄燈，不少在地人聽聞消息，都相當不捨，紛紛留言祝福、道別，寫下「有緣再見」、「再見了時代的眼淚」、「德安百貨，真是回憶的百貨，珍重再見」。
台南德安百貨商場大樓由台糖興建，在2006年由德先股份有限公司與台糖議價，以每年3000萬元租金承租，租期16年，即將在今年8/29屆滿。據了解，台糖開出年租金5080萬元底價重新招標，租期15年，並在2月10日首次開標，但僅德安經營團隊一家投標，因低於底價宣告廢標。3月11日二次招標，仍僅德安經營團隊一家投標、低於底價，二度廢標收場，目前正準備第三次招標。
台糖台南區處表示，內部開會評估後，不打算調降底價，若第三次招標仍未順利標租，將會在近日成立點交小組辦理點交，德安百貨最後營業日為6月30日。
德安百貨臉書粉絲專頁上向支持者道別「2009年11月27日，台南德安百貨誕生，經過了13個年頭，德安曾經是台南東區的好鄰居、好夥伴，我們一起在這裡留下美好回憶，『2022年6月30日, 德安就要畢業了』，德安就要跟大家說再見了，晚安德安有緣再見，大家再見」。（編輯：林莞茜）