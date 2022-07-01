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林韋君睽違8年進劇組　遇到大魔王高跟鞋喊「拚了」

▲林韋君睽違8年加入民視八點檔，演出藝術家羅憶菲。（圖／民視提供）
▲林韋君睽違8年加入民視八點檔，演出藝術家羅憶菲。（圖／民視提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-07-01 01:00:00

睽違8年，藝人林韋君加入民視八點檔《黃金歲月》中，演出在國外發光發熱的藝術家「羅憶菲」，坦言遇上大魔王就是穿高跟鞋，因為角色設定非常前衛的藝術家，一回到台灣機場，就是先出現行李拿錯的烏龍囧事，讓她一路從機場內追到機場外，穿高跟鞋來回跑近5趟的她，直言感覺雙腳要炸裂了一樣。

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▲《黃金歲月》林韋君出場碰到龍天翔及葉歡，讓人引起關係的遐想。（圖／民視提供）
▲《黃金歲月》林韋君出場碰到龍天翔及葉歡，讓人引起關係的遐想。（圖／民視提供）
林韋君表示第一次初登場，自己也很緊張，因為多年沒拍戲了，加上也是首次在民視的攝影棚拍攝，相當在意自己的表現，認真的她一進到攝影棚，開始研讀劇本，完全投入在角色裡。初登場除了有高跟鞋大魔王以外，還要被張書偉撲倒在沙發上，沒想到兩人首次合作一拍即合，這一連串的動作戲一次OK，很期待角色後續跟他的合作。

▲林韋君加入《黃金歲月》，直呼高跟鞋是大魔王。（圖／民視提供）
▲林韋君加入《黃金歲月》，直呼高跟鞋是大魔王。 （圖／民視提供）
平時都在練瑜伽教學的林韋君，表示初登場的奔跑對她來說小意思，只是為了符合角色的設定，穿上6公分高的鞋子，讓她一度鞋子飛走，拍攝當下導演還問她「你跑步速度還能再快嗎？」燃起她的鬥志，咬緊牙也要衝第一。而劇組人員看她這樣跑，也很緊張，只要導演一喊卡就立刻把平底鞋放到眼前，笑說讓她可以安全降肉（落）。她說角色雖然是畫家，但可說是完全沒有天份，希望不會有讓她出糗像要現場作畫的畫面。這一次加入《黃金歲月》，她表示有很多的老朋友，大家也很熱心及關心她，可以再回到喜歡的演戲工作，很開心，自己也會持續努力。

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