《浪流連》導演改用手機拍大片 防手震模式勘比運動相機
vivo近年持續升級高規的攝影鏡頭滿足消費者的各種需求，2021 vivo以旗艦機拍攝微電影《圓形三角形》，今年更攜手知名電影《角頭—浪流連》導演姜瑞智，運用vivo X80以蔡司cinematic鏡頭及vivo自研V1+影像晶片拍攝出微電影《聽見》，即日起於vivo YouTube官方頻道播出。
姜瑞智導演表示，vivo X80搭載的蔡司光學鏡頭，在全球攝影界中等於是品質的保證，除能保證畫面純淨度、降噪及插幀提升作品質感，而在錄影模式上更新增了「蔡司cinematic影像虛化」，能復刻蔡司電影鏡頭效果，更可呈現唯美、影像虛化、景深變換，讓手機拍攝電影時更加分。
他也點出最喜歡的功能就是「360°地平線防手震模式」，姜瑞智實際拍攝後認為，效果勘比運動相機，能優雅應對拍攝時的各種畫面偏轉，無論如何旋轉、晃動鏡頭，呈現的畫面依舊穩定，也讓作品拍攝多了更多可玩性。
《聽見》由《荼蘼》主角顏毓麟以及《海吉拉》林意箴主演，故事講述男女主角從彼此誤會到互相了解的相遇故事，通過男女主角有趣的互動方式，找回當初勇敢追夢的自己。
此外，vivo 也宣布「2022 vivo影像創想家」微電影大賽即將開跑，7/11至10/24 23:59開放投稿，鼓勵所有創作者投稿，影片拍攝不限任何品牌手機，劇情、紀錄、實驗類短片均可報名，作品長度以10分鐘為限。最高可獲得約20萬元台幣獎金和vivo X80手機；台灣冠軍則可獲得3,000元美金(約9萬元台幣)和vivo X80 手機。