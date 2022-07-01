名家論壇》黃創夏／本質就是「宮廷藍」的侯友宜！

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這並非危言聳聽，《美麗島電子報》做「國政調查」行之有年，過去「815大停電」、「疫苗之亂」、「快篩之亂」、「分局之亂」‧‧‧首當其衝的蔡英文和民進黨內閣，當然飽受抨擊，但是「信任度」和「不信任度」起伏往往都僅在「5%」之內，鮮少有像侯友宜如此巨大的變動！
台灣人民基本上是敦厚的，對於政治人物往往留有餘地，因此一個事件要讓對政治人物的信任產生重大變化，除非是觸動到台灣人民心中最後的底線，不然很難重大變化。
換言之，侯友宜該警惕的是，他在最近犯下的許許多多錯，絕不是「單一事件」，咬緊牙關等風頭過了就沒事。
因為侯友宜觸犯的那一條線叫做「義憤」，而侯友宜還機關算盡不聰明，自己曝露他過去包裝的出身本土和基層的假面具，他的本質就「宮廷藍」和「權貴藍」！
「義憤」和「氣憤」的不同就是在於「為自己」或是「為他人」。
義憤，不是為己，而是為了並不認識的他人，正如同馬英九時代的「洪仲丘事件」一樣，上街的人都不認識洪仲丘一樣，他們是為了整個台灣命運而憤怒。
而孩子，永遠是牽動人性中最不忍和不捨的那一面！
要是侯友宜還沾沾自喜，以為能夠「以拖待變」，受到的反撲，絕對會更大！
別忘了：機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命！
這是《紅樓夢》中膾炙人口的名言，太聰明的人機關算盡都會「聰明累」，明明「不聰明」還自以為是的機關算盡，被誤的，被損害的，只會更多、更慘！
一個多月以來，侯友宜這個不聰明卻又機關算盡的人物，已經不只是政治前途受到重挫，他過去多年刻意包裝出來的「鐵漢柔情」外衣已經被識破；他的政治人格缺乏肩膀、他的政治能力欠缺智慧、他的政治道德更是惹起許多人的非議和質疑。
首先，侯友宜被看破的是他根本不是想要「挺第一線基層」，他持續讓整個事件不明不白，只是在消費第一線基層，他只是不斷地把第一線基層如「119」和「衛生所」推到第一線面臨槍林彈雨，他自己只是躲在第一線基層的委屈之下，享受著台灣社會最糟糕的「藍綠對抗」之下，想要從中取利。
整個「恩恩事件」的重點除了當時「緊急救護」的真實情況之外，更讓社會非議和義憤的是為什麼會永遠說不清楚、更講不明白，更扯的是在新北市還會演出「虛擬實境」的荒謬，然後出現的時間序列更是牛頭不對馬嘴，新北市政府正以一個純粹只是個人的訴訟官司硬扯「偵查不公開」，躲在侯友宜自府自創的「司法保護傘」，把憲法和刑法規範「公權力不得濫權」的概念，亂套來對付所有的民間自發之質疑，以拖待變！
這種拖延當中，侯友宜市府想要「賭」：賭社會對「恩恩事件」的疲乏、賭那些從來「只有立場，沒有是非」的「宮廷藍」會在藍綠恩恩怨怨之下，替侯友宜找理由、出來惡意汙蔑一個只是想要找出真相的父親、都是綠營和特定媒體刻意找碴。
然後「藍血人」腎上腺素本能高漲「呼群保侯」，以鞏固侯友宜為職志！
這才是最令人鄙夷的惡劣盤算，侯友宜因為在「三一九事件」的表現不如深藍預期，一直得不到深藍的信任，在踏上政治道路之後，因為深藍對侯友宜的不信任，他巧妙地將之轉化成他是「本土藍」的假面，反而因此獲得一些深具台灣本土意識的選民期待，在這種期待之下，侯友宜又刻意學習馬英九的「不沾鍋」，故作清高的「歲月靜好」期待能夠藍綠通吃。
時窮節乃見、日久見人心！
情勢不利之下，侯友宜的本質還是現形了，他和馬英九這些人一樣，故作清純其實毫無肩膀，只是想偽裝「無害」，最後還只是想要透過「基本盤」應付一切的應負責任。
最後在特別提醒那些曾經對侯友宜有過幻想的本土派，侯友宜絕對不是「本土藍」，骨子裡他就是一個「宮廷藍」、「權貴藍」！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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