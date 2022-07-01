台中百貨迎接暑假 中友辦動漫祭廣三SOGO打造恐龍島

暑假來了！台中市百貨公司鎖定年輕客群競推暑期檔活動；中友百貨年度盛事「2022翻轉動漫祭」今登場，吸引大批動漫迷湧入，防疫優先，業者採取每小時限600人入場管控。廣三SOGO百貨則推出「FUN鬧恐龍島」系列活動，暴龍、三角龍及劍龍三隻巨型恐龍現身廣場，打造擬真場景超吸睛。





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▲中友百貨年度盛事「2022翻轉動漫祭」登場，三米高的炎柱吸引大批粉絲拍照人氣超夯。（圖／中友百貨提供）

「中友2022翻轉動漫祭」即日起至7月18日於台中中友百貨C棟13F登場，現場布置了超人氣動漫「SPY×FAMILY間諜家家酒」、「鬼滅之刃」、「東京復仇者」、「戀上換裝娃娃」、「天竺鼠車車」等超夯13大造景，讓動漫迷身歷其境拍照、打卡。活動期間還有人氣Coser「越尊Tsun」、「肉肉Neneko」直播開箱，要陪伴年輕學子快樂過暑假。





中友百貨企劃處經理簡聰政說，中友翻轉動漫祭接連舉辦5年，已成為中部動漫年度盛事。事實上，這種大型動漫活動原本都只在北部舉行，在中友百貨爭取下，年年搭配與日本同步的動漫主題舉行，參觀人潮超級爆滿，中友防疫優先，已做好各項防疫措施，包括管控每小時600人入場，讓參觀民眾更加安心。





▲中友百貨舉辦動漫祭吸引大批漫迷，中友防疫優先，現場嚴格管控入場人流。（圖／中友百貨提供）

廣三SOGO百貨再掀恐龍熱，今日起至8月28日在1樓廣場打造「FUM鬧 恐龍島」，有暴龍、三角龍及劍龍三隻巨型恐龍現身，擬真場景讓恐龍迷們身歷其境，吸引往來人流拍照打卡熱潮。





▲廣三SOGO百貨在廣場打造「FUM鬧 恐龍島」，有暴龍、三角龍及劍龍三隻巨型恐龍現身。（圖／廣三提供）

要熱鬧一暑假的「FUM鬧 恐龍島」系列活動，還包括7月2日下午3點舉辦「恐龍大遊行祭典活動」，2點30分可至1樓廣場集合，從廣三SOGO出發至科博館，活動當日前100名著綠色上衣參與遊行的粉絲，即可獲得恐龍造型泡泡水。















