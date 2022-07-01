NCC成立專責機構管臉書、YT　立委憂箝制言論自由

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NCC將「數位通訊傳播法」更名為《數位中介服務法》，並將提出草案，一口氣監管5大類平台，包含各大社群媒體及影音平台都一併納入監管，針對違法內容，也要求業者必須建立通知及回應機制，若業者違法最高可開罰新台幣1,000萬元。
高虹安表示，《數位中介服務法》主旨是要創造自由、安全、可信賴的網路環境，說真的這是很抽象的文字，包含先前有發現一些疑似網軍、1450與反串帳號的事件層出不窮，這樣網路環境下到底誰說了算、哪些是假帳號，這些標準需要非常嚴格與謹慎認定，否則會觸犯到言論自由的紅線。
高虹安說，現在有事實查核中心、網路內容防護機構iWIN，這些類型相同的機構該如何合作、是否需要某種層度整併，這些都是看到法條後有需多疑問待釐清。
民眾黨立委總召邱臣遠透過臉書質疑，由於網路訊息快速傳播的性質，一旦超過時效，限制與移除的意義就不大了，NCC是否有先與司法院溝通，確立所謂「資訊限制令」的核發機制能趕上時效？法院方是否有足夠的工具與能力判斷是否核發限制令？又司法量能是否能夠負荷防堵網路平台上繁多不實訊息的重任？
邱臣遠質疑，NCC對於網路平台業者課予「第三方內容」的注意義務是否過高？他向NCC呼籲，不能期待「民間企業」有能力及義務，防堵來自「國家級敵意勢力」的假訊息攻勢。NCC根據該草案，預計將捐助25億元成立專門處理網路治理之財團法人，這是否代表「網路真理部」的成立？政府真的應該「掌握」以及「詮釋」真相嗎？他認為培養民眾透過常識及理性思維進行判斷，才是破解假訊息最好的方法。