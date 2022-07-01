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NCC成立專責機構管臉書、YT　立委憂箝制言論自由

▲國家通訊傳播委員會（NCC）將納管臉書、YouTube等言論，遭質疑是箝制言論自由。（圖／記者黃仁杰攝）
▲國家通訊傳播委員會（NCC）將納管臉書、YouTube等言論，遭質疑是箝制言論自由。（圖／記者黃仁杰攝）

記者呂炯昌／台北報導

2022-07-01 10:13:18

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公告《數位中介服務法》草案， 將納管5大類平台，其中包括臉書、YouTube等有效使用者超過230萬的大型社群與影音平台。對此，台灣民眾黨立委紛紛表示，有箝制民眾言論自由的疑慮。

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台灣民眾黨立院黨團今日舉行「校園性騷擾頻傳，主管機關應有所作為記」者會，媒體詢問NCC捐助25億成立財團法人管理社群與影音平台，並可規避立院監督，立委高虹安會後受訪表示，NCC規劃捐助新台幣25億元成立專責機構，功能類似事實查核中心，她質疑25億的金額是怎麼算出來？到底該做什麼事情？主管機關應該說明為何要25億，是否會迴避立院監督，這些NCC要先講清楚。

NCC將「數位通訊傳播法」更名為《數位中介服務法》，並將提出草案，一口氣監管5大類平台，包含各大社群媒體及影音平台都一併納入監管，針對違法內容，也要求業者必須建立通知及回應機制，若業者違法最高可開罰新台幣1,000萬元。

高虹安表示，《數位中介服務法》主旨是要創造自由、安全、可信賴的網路環境，說真的這是很抽象的文字，包含先前有發現一些疑似網軍、1450與反串帳號的事件層出不窮，這樣網路環境下到底誰說了算、哪些是假帳號，這些標準需要非常嚴格與謹慎認定，否則會觸犯到言論自由的紅線。

高虹安說，現在有事實查核中心、網路內容防護機構iWIN，這些類型相同的機構該如何合作、是否需要某種層度整併，這些都是看到法條後有需多疑問待釐清。

民眾黨立委總召邱臣遠透過臉書質疑，由於網路訊息快速傳播的性質，一旦超過時效，限制與移除的意義就不大了，NCC是否有先與司法院溝通，確立所謂「資訊限制令」的核發機制能趕上時效？法院方是否有足夠的工具與能力判斷是否核發限制令？又司法量能是否能夠負荷防堵網路平台上繁多不實訊息的重任？

邱臣遠質疑，NCC對於網路平台業者課予「第三方內容」的注意義務是否過高？他向NCC呼籲，不能期待「民間企業」有能力及義務，防堵來自「國家級敵意勢力」的假訊息攻勢。NCC根據該草案，預計將捐助25億元成立專門處理網路治理之財團法人，這是否代表「網路真理部」的成立？政府真的應該「掌握」以及「詮釋」真相嗎？他認為培養民眾透過常識及理性思維進行判斷，才是破解假訊息最好的方法。

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