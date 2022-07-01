24參選人著「磚頭紅」戰袍會師 基進：打造本土監督品牌
距離年底地方選舉僅剩不到半年時間，台灣基進今（1）日於台北舉行2022縣市議會選舉全國提名記者會，由黨主席陳奕齊率領台北、桃園、台中、台南、高雄、宜蘭、嘉義、屏東等9縣市共24位議員參選人大會師。陳奕齊表示，此次台灣基進以「咱的台灣，基進監工」作為選戰主軸，因為台灣沒有忠誠的本土監督勢力，大家都心驚膽跳，台灣基進的任務，要打造能支撐台灣民主、重視台灣利益的監督隊伍，進而讓執政品質提升。
陳奕齊表示，從黨外到民進黨成立且執政，台灣的民主轉型已經完成，但其實還是會有人擔心，「是不是一下子不關心政治台，台灣就會不見」。為此，台灣基進要打造能支撐台灣民主、重視台灣利益的監督隊伍，這就是台灣人要完成的歷史任務，也是台灣基進的初衷。
陳奕齊說，現在的在野黨，不惜毀滅台灣、讓台灣跌倒當成政治攻防，台灣沒有忠誠的本土監督勢力，大家都心驚膽跳，台灣基進這個堅持的團隊，要讓執政品質提升，要做本土監督的力量。
陳奕齊也特別介紹，此次台灣基進的顏色是台灣磚頭紅，這是起造台灣的基礎，未來台灣基進會秉持初衷，「咱的台灣，基進監工」。
罷韓四君子、高雄市三民區市議員參選人張博洋表示，從政其實本來不在他的人生規劃當中，但自己對台灣基層有非常素樸的認同與關懷，進而想要改變台灣的政治。他說，台灣人民的政治認同不應該被外來政治勢力汙染，也不該被地方勢力或家族把持，這就是台灣基進的初衷，希望台灣基進可以在市議會成為無法忽視的年輕新世代力量。
高雄市鳳山區市議員參選人李雨蓁說，2018年台灣基進初聲試啼在高雄力戰韓流，到2019年自己到台中跟陳柏惟一起對抗顏家，這一路以來有許多戰役，台灣基進身在其中，或許會跌倒，但自己與團隊會站起來，拍拍屁股繼續往前走。她說，自己將帶著更豐富的經驗繼續衝，希望台灣人給這個平凡年輕，且非常有毅力的台灣基進一個機會，讓台灣基進進到地方市議會，為民主政治、社會議題、主權貢獻自己的力量。