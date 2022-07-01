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讚柯志恩是陽光女孩　朱立倫：綠營、側翼有年齡歧視

▲國民黨黨主席朱立倫、柯志恩今（1）天到高雄參加高雄市長提名同志介紹會。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.07.01）
▲國民黨黨主席朱立倫、柯志恩今（1）天到高雄參加高雄市長提名同志介紹會。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.07.01）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-07-01 12:09:592022-07-01 12:11:48

國民黨徵召智庫執行長柯志恩參選高雄市長，並讚柯志恩是「陽光女孩」，引來部分人士有意見，認為若柯志恩是陽光女孩，自己就是陽光寶寶、陽光受精卵，對此，朱立倫今天到高雄參加高雄市長提名同志介紹會時表示強力的譴責，痛批民進黨跟他的側翼竟然還有年齡跟性別的歧視，認為這些失言是柯志恩讓民進黨「驚（害怕）」了。

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朱立倫說，他只有一個目標，就是推出最好、最強的候選人，未來一定非常辛苦，需要一位有決心、信心，和大家同心的參選人，希望的高雄也是陽光的高雄，他在中常會的時候說柯志恩是來是南部的陽光女孩，要回到高雄，綠營和側翼竟敢違反年齡歧視，說柯志恩不能稱為陽光女孩，如果在美國，這個政黨就不要選舉了，怎麼會有一個民主進步黨變成這麼退步了，不可以有性別歧視、年齡歧視，在台灣的今天是絕對不允許的，這些人可恥。

柯志恩則說，離開高雄的時候是陽光女孩，這次回到高雄變成陽光女孩的媽，女兒很陽光，現在回來，變成獨立自主的女性，以前繞著地球跑、現在要繞著高雄跑。

對於被問到陳其邁今天在左營說「這裡是我們的家」，會不會擔心陳其邁市長挖票倉？柯志恩說，現任的市長會到各地方去宣揚他的績，而柯志恩走到任何一個地方則有絕對的誠意，讓不管是左營，或者是楠梓，這些過去所謂的藍營票艙，對於挖票倉是毫不擔心，有許多的在地的市議員，都會一起來守護高雄，會越走越有信心。

▲國民黨黨主席朱立倫認為民進黨慌了，才會一直對柯志恩進行人身攻擊。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.07.01）
▲國民黨黨主席朱立倫認為民進黨慌了，才會一直對柯志恩進行人身攻擊。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.07.01）
朱立倫則認為，民進黨慌了，第一天就開始人身攻擊、家人攻擊，陳其邁是以前立法院的好朋友，怎麼可以對出生屏東的柯志恩說「遠來是客」，他自己是基隆出生好像更遠一點，家裡還是台南人，是他比較遠還是柯志恩遠？高雄是來自全台各地的英雄好漢、年輕人打拼，有希望的地方，大家都一樣，民進黨怎麼可以從徵召後到今天，已經失言三次，年齡歧視、忘了出生比柯志恩遠，甚至進行人身攻擊，民進黨是準備好了嗎？所以柯志恩讓民進黨「驚（害怕）」了。

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