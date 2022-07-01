PLG／葳格太陽主帥　成領航猿新總教練

桃園領航猿今(07/01)宣布由西班牙籍卡米諾斯(Iurgi Caminos)出任總教練，擁有近20年的執教經歷，深耕基層籃球，熟稔運動分析、個人訓練，球團期許經驗豐富的卡米諾斯總教練，能為球隊帶來不同的文化洗禮，激發球員對於籃球的熱情，幫助球員持續進步，帶領領航猿於新賽季重返四強之列。
從2003年開始教練生涯的卡米諾斯，曾任西班牙國家青年代表隊總教練，先後前往日本WJBL電裝小仙女女籃隊、福岡新銳男子籃球隊執教，2021-22賽季首度來台，出任臺中葳格太陽總教練，更率領球隊打入總冠軍賽。此外，也曾與多名NBA球員如Pablo Prigioni、Tiago Splitter與Jordan McRae等人合作，擅於洞悉球員特性，總經理陳信安認為：「教練經歷自基層出身，團隊帶領上，從傾聽球員出發，引領彼此相互溝通，無論個人的技術訓練到團隊的組織配合都有相當的能力，期許卡米諾斯總教練的到來，可以為球團帶來新的氣象！」
即將來台的卡米諾斯總教練，首要工作就是協助球員在個人球技上持續精進，他表示：「能在季末看到球員的成長，帶給我無可比擬的成就感。」總經理陳信安期盼「在卡米諾斯總教練的帶領下，新年度領航猿能回到四強的行列，更為前進總冠軍賽拚戰！」
已到訪過台灣的卡米諾斯總教練，對於台灣人的熱情印象深刻，即使語言上有些隔閡，但大家仍會熱情的協助他，另外，也想念許多好吃且多樣的食物，他說：「迫不及待來到台灣，我將竭盡所能幫助球隊，讓橙客看見我們全力以赴的拼戰精神，每一場比賽，都為領航猿感到驕傲。」目前卡米諾斯總教練預計七月中抵台，結束隔離程序後加入球隊訓練。