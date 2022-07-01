居家辦公菸癮止不了？　當心「二、三手菸害」成惡鄰

我是廣告 請繼續往下閱讀
近期國民健康署接獲民眾反映住家二手菸害的情形增多，民眾常抱怨住家飄來菸味，原因在於吸菸者於住家或陽台吸菸時，二手菸不僅會透過門窗飄進室內，更會經由公寓大廈共用管道進入鄰居家中，造成嚴重困擾；尤其在學兒童及青少年，許多在家中進行遠距教學，卻因不定時飄來菸味，使孩子健康受到影響。
吸菸者染疫 重症及死亡風險更大
根據世界衛生組織（WHO）文獻報告指出，菸屬致癌物，對吸菸者本身有害之外，二手菸亦會增加非吸菸者罹患冠狀動脈心臟病及肺癌之風險，二手菸已被國際癌症研究中心（International Agency for Research on Cancer, IARC）列為致癌物質，研究指出菸品與腫瘤、糖尿病、心血管系統疾病、呼吸系統疾病、消化系統疾病、腎臟疾病等六大類死因相關。
另外世界衛生組織所提出的戒菸103個理由中，不僅提到孕婦若暴露於二手菸的環境，會增加流產風險，而且有較高早產或生下低體重嬰兒的風險；世界衛生組織更在其所列舉的103個戒菸理由中，將「吸菸者若感染新冠肺炎（COVID-19）後，罹患重症及死亡的風險更大」列首位。國民健康署呼籲吸菸者儘速戒菸，避免不小心染疫，增加罹患重症之風險。
免除部分負擔 戒菸省荷包、顧健康
國民健康署為鼓勵吸菸者戒菸，並減輕戒菸者的經濟負擔，自本（111）年5月15日起，免收戒菸輔助用藥的部分負擔費用。為了避免住家二手菸的飄散而影響到鄰居，建議居家辦公的朋友，趁著不在職場辦公免除應酬菸的情況下，下定決心戒菸。可就近選擇全國約3,500家的戒菸服務醫事機構協助戒菸，亦可多加利用國民健康署所提供的免費戒菸諮詢專線0800-636363，或使用Line通訊軟體（ID：@tsh0800636363），協助民眾解決戒菸的難題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54275
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw