青草湖1.6億打水漂？林耕仁砲轟市府高層：「提前落跑」

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黨團總召陳治雄議員也表示，早在幾天前就有人通報上游的攔沙繩已經斷掉，但是市府顯然沒有積極處理，雨勢夾帶泥沙流讓青草湖整治工程，白忙一場。陳治雄怒批市府，該不會因為林智堅市長落跑去桃園，所以心思就不在市政上了嗎？難道這是林智堅留給市民的「落跑」禮物，是泥沙淤積的青草湖？
另外，徐信芳議員也質疑還沒辭職走人的沈慧虹副市長，領ㄧ天薪水就該盡好ㄧ天責任，青草湖的醜貌撒手不管，是她留給市民的畢業禮物嗎？這其實就是現任新竹市的真實面貌，市府把表面功夫做得很好，但是內部卻存在很多問題，這次青草湖事件還有日前棒球場缺失問題都一樣。光鮮亮麗的外表下面到底有沒有真材實料，市民朋友都是很清楚的。
黃文政議員表示，原本乾淨清澈的湖面，很難想像怎麼會變成現在可怕的情況，市府到底有沒有掌握情況，相關人員應對措施在哪裡。感覺自從林智堅市長宣布要去桃園選舉，為了自己的選舉拋棄新竹後，整個市府團隊的螺絲都開始鬆動，心思不在市政，所以連最基本錯誤都會犯。
新竹市政府日前於湖光島藝術節，花費1.6億元改善青草湖整體環境，包含清除湖底淤泥、打造全新景觀步道等；如今卻因為攔沙繩斷裂，市府疏於處理，一場雨就把青草湖變成壅塞湖。不禁讓人質疑林智堅市長參選桃園市長後，似乎對於新竹市政已經心不在焉，而整個市府螺絲都在鬆動。
對於青草湖的整治爭議，沈慧虹則做出回應表示，這兩天因為新竹地區客雅溪上游發生強降雨，水流夾帶淤泥、浮木沖刷至下游，市府已於30日積極進場整理，並強調從來沒有把青草湖置之不理的狀況。她還指出，青草湖上游是客雅溪，大部分都在新竹縣，「如果要期待別人幫你把環境整理乾淨的時候，你就會非常痛苦，民眾也痛苦。」也藉此機會呼籲支持「大新竹合併」。