第33屆金曲獎高雄登場　「4大亮點」絕對別錯過

第33屆金曲獎頒獎典禮於今（2）日晚間7點在高雄巨蛋登場，下午4點50分開始走紅毯，今年的金曲獎除了得獎者讓人期待外，表演嘉賓與頒獎嘉賓、主持人都是亮點，就讓《NOWnews今日新聞》來盤點金曲33的亮點吧！
從第29屆金曲獎開始，每年的金曲獎主持人屆屆不同，因此主持人人選成為近幾年金曲獎注目的焦點之一，今年的第一亮點即是由「國民姑丈」羅時豐擔任獎典禮主持人，出道37年的他，曾拿下第12屆金曲獎「最佳方言男演唱人獎」，主持經驗也非常豐富，首度扛下主持金曲重任，將帶給觀眾什麼驚喜，值得期待。
金曲亮點二是星光大道的主持人，由本屆準歌王YELLOW黃宣、陳明珠一起擔任，為了當主持人，黃宣特別請益了神祕對象，活潑的他曾開玩笑說：「終於找到公開騷擾音樂人的機會了！」他與陳明珠一靜一動的組合，很可能在現場擦出不一樣的火花。
金曲亮點三則是精彩的表演嘉賓，包含林宥嘉、徐佳瑩、艾怡良、盧廣仲，以及許多跨界組合，除了韋禮安、9m88將挑戰重現本屆最佳華語男女歌手的入圍金曲，還有魏如萱＋米莎、旺福＋黃妃、Matzka＋大淵等三組歌手／樂團的演出，勢必帶來不同的感官享受。
金曲亮點四，今年的頒獎嘉賓陣容讓人眼睛一亮，有A-Lin、小S、田馥甄、炎亞綸、持修、孫盛希、陳美鳳、陶晶瑩、頑童MJ116、盧廣仲、壞特?te等，可以說是眾星雲集。