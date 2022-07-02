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第33屆金曲獎高雄登場　「4大亮點」絕對別錯過

▲第33屆金曲獎頒獎典禮共有4亮點。（圖／台視提供）
▲第33屆金曲獎頒獎典禮共有4亮點。（圖／台視提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-07-02 08:00:00

第33屆金曲獎頒獎典禮於今（2）日晚間7點在高雄巨蛋登場，下午4點50分開始走紅毯，今年的金曲獎除了得獎者讓人期待外，表演嘉賓與頒獎嘉賓、主持人都是亮點，就讓《NOWnews今日新聞》來盤點金曲33的亮點吧！

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從第29屆金曲獎開始，每年的金曲獎主持人屆屆不同，因此主持人人選成為近幾年金曲獎注目的焦點之一，今年的第一亮點即是由「國民姑丈」羅時豐擔任獎典禮主持人，出道37年的他，曾拿下第12屆金曲獎「最佳方言男演唱人獎」，主持經驗也非常豐富，首度扛下主持金曲重任，將帶給觀眾什麼驚喜，值得期待。

▲羅時豐擔任「第33屆金曲獎頒獎典禮」主持人。（圖／台視提供）
▲羅時豐擔任「第33屆金曲獎頒獎典禮」主持人。（圖／台視提供）
金曲亮點二是星光大道的主持人，由本屆準歌王YELLOW黃宣、陳明珠一起擔任，為了當主持人，黃宣特別請益了神祕對象，活潑的他曾開玩笑說：「終於找到公開騷擾音樂人的機會了！」他與陳明珠一靜一動的組合，很可能在現場擦出不一樣的火花。

▲黃宣（右）擔任金曲獎紅毯主持人。（圖／台視提供）
▲黃宣（右）、陳明珠擔任金曲獎紅毯主持人。（圖／台視提供）
金曲亮點三則是精彩的表演嘉賓，包含林宥嘉、徐佳瑩、艾怡良、盧廣仲，以及許多跨界組合，除了韋禮安、9m88將挑戰重現本屆最佳華語男女歌手的入圍金曲，還有魏如萱＋米莎、旺福＋黃妃、Matzka＋大淵等三組歌手／樂團的演出，勢必帶來不同的感官享受。

▲韋禮安以《如果可以》入圍第33屆金曲獎年度歌曲獎。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.05.18）
▲韋禮安是第33屆金曲獎表演嘉賓之一。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.05.18）
金曲亮點四，今年的頒獎嘉賓陣容讓人眼睛一亮，有A-Lin、小S、田馥甄、炎亞綸、持修、孫盛希、陳美鳳、陶晶瑩、頑童MJ116、盧廣仲、壞特?te等，可以說是眾星雲集。

▲小S、陶晶瑩、陳美鳳都將擔任金曲獎頒獎嘉賓。（圖／台視提供）
▲▼小S（上圖）、陳美鳳（下圖）等都將擔任金曲獎頒獎嘉賓。（圖／台視提供）
▲小S、陶晶瑩、陳美鳳都將擔任金曲獎頒獎嘉賓。（圖／台視提供）
 

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