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三星搶先量產3奈米晶片　法人：短期難撼動台積電地位

▲韓國半導體廠三星（Samsung）搶先宣布3奈米製程量產，是否影響台積電龍頭地位？產業研究人員多認為三星宣傳意義大於實質效果，並看好台積電3奈米下半年量產，法人也預期短期難以撼動台積電在客戶心中的首選地位。（圖／NOWnews資料照）
▲韓國半導體廠三星（Samsung）搶先宣布3奈米製程量產，是否影響台積電龍頭地位？產業研究人員多認為三星宣傳意義大於實質效果，並看好台積電3奈米下半年量產，法人也預期短期難以撼動台積電在客戶心中的首選地位。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

2022-07-01 14:02:112022-07-01 14:03:49

在美股4大指數收黑下，台股今（1）日終場下跌482.65點，收在14343.08點，其中台積電股價更一度下殺至452.5元，終場收在453.5元，跌幅4.73%，市場揣測與傳出庫存水位過高，台積電3大客戶包括蘋果、超微（AMD）和輝達（NVIDIA）下修訂單的利空消息也有關係。至於韓國半導體廠三星（Samsung）搶先宣布3奈米製程量產的影響，產業研究人員多認為宣傳意義大於實質效果，並看好台積電3奈米下半年量產，法人也預期，三星短期難以撼動台積電在客戶心中的首選地位。

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美國5月通膨和消費支出數字不樂觀，在市場擔心經濟衰退憂慮的背景下，美股4大指數收黑，其中標準普爾500指數上半年累計跌逾2成，創1970年以來最差。而台積電ADR一度達80.12美元，再創波段新低，終場收在81.75美元，下跌1.9美元，跌幅約2.27%，市值4239.84億美元。以台積電6月30日收盤價新台幣476元計，台積電ADR溢價約2.1%。

台股今日也在台積電領跌，IC設計、ABF載板、DRAM等電子股跟著下跌，金融與傳產股走勢亦疲弱下，終場下跌482.65點，收在14343.08點，台積電跌幅更逾4%，股價一度下殺來到452.5元，終場收在453.5元，跌了4.73%，市值跌破12兆元。對於台積電跌幅較大，台新投顧副總經理黃文清分析，主要是整個大盤都在跌，大家擔心景氣下滑疑慮還是比較多，加上最近又面臨斷頭壓力，所以今天跌比較重一點，但也差不多要落底了。

不過，根據DigiTimes報導，全球通膨加劇，手機與NB等消費電子產品需求疲弱，半導體產業砍單與新品遞延風暴持續擴大，傳出台積電3大客戶也下修訂單，但未獲台積電證實。由於台積電將於7月中旬召開法說會，是否下修全年營收展望也引發關注，只是台積電董事長劉德音先前在股東會上曾指出，消費性電子需求雖轉弱，但車用和HPC需求穩定，甚至出現供不應求的情形，預期今年產能仍滿載。

至於韓國三星電子6月30日正式宣布開始量產3奈米晶片，領先台積電及英特爾等國際競爭對手，可提高晶片性能23%，縮小晶片面積16%。根據研調機構集邦科技（TrendForce）統計，今年第1季全球晶圓代工市占率由台積電以53.6%高居第一，三星電子以16.3%位居第二，三星電子可能希望藉這次率先推出3奈米製程，追上最大勁敵台積電。

對於三星搶先量產3奈米晶片對台積電的影響，市場預期三星的產能規模仍無法追上台積電，台積電目前仍維持2022年下半年量產3奈米，業界推估今年第4季投片規模可超過1萬片，包括高通、蘋果、英特爾等都是主要客戶。

台新投顧也認為，從目前各大晶片廠產品發展藍圖來看，3奈米晶圓代工需求主要來自於蘋果、高通、聯發科、Intel、AMD、Nvidia等大廠，且大部分都以台積電為主要晶圓代工夥伴，不少也開始延伸合作至3奈米以下製程，預期三星短期難以撼動台積電在客戶心中首選地位，因此維持台積電強力買進的投資評等。

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