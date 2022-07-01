COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

重複感染增多！羅一鈞：解隔3個月內「符合2條件」可通報

▲指揮中心今(1)日表示，疑似重複感染個案日漸增多，因此訂定重複感染之定義及個案處置原則。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今(1)日表示，疑似重複感染個案日漸增多，因此訂定重複感染之定義及個案處置原則。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-07-01 14:14:16

中央流行疫情指揮中心今(1)日表示，由於自嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)本土疫情於社區廣泛流行以來，疑似重複感染(reinfection)個案日漸增多，本中心經專家會議決議，訂定「COVID-19重複感染之定義及個案處置原則」，以利醫界對符合重複感染定義之病例進行適當處置有所依循。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心說明，COVID-19重複感染之定義及個案處置原則如下：

一、已解除隔離治療之COVID-19確診個案，除症狀惡化等特殊情況外，建議於發病日或採檢日3個月內無需再進行SARS-CoV-2檢驗。惟如於發病日或採檢日1至3個月內症狀惡化，且SARS-CoV-2 RT-PCR檢驗陽性且Ct值<27或抗原/核酸快篩陽性：

(一)醫師可進行法定傳染病通報，並先比照確定病例處理。 

(二)後續由衛生福利部疾病管制署(以下稱疾管署)各區管制中心研判是否為新的確定病例並啟動相關防疫措施。

二、已解除隔離治療之確診個案，於發病日或採檢日間隔至少3個月後再次SARS-CoV-2 RT- PCR檢驗陽性且Ct值< 30或抗原/核酸快篩檢驗陽性：

(一)經醫師評估可能為重複感染個案後，應進行法定傳染病通報。

(二)依確定病例處理原則，啟動相關防疫措施及醫療處置。

指揮中心指出，重複感染個案之PCR陽性檢體，應送疾管署檢驗及疫苗研製中心進行基因定序，以利持續進行SARS-CoV-2變異株監測，並適時調整因應作為。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

透過密切接觸傳播！義大利專家：精液可能是猴痘感染媒介

吳怡農確診！語重心長喊話「一點也不好玩」籲快去打疫苗

全球猴痘疫情升溫！疾管署：即起增44國至旅遊第二級警示

邊境BA.4、BA.5攔截破百例！醫憂侵入社區　羅一鈞回應了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀