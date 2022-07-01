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超額死亡位居「世界第二低」！莊人祥：成果僅次於紐西蘭

▲指揮中心表示，超額死亡台灣位居世界第二低，僅次於紐西蘭。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，超額死亡台灣位居世界第二低，僅次於紐西蘭。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-07-01 15:03:16

中央流行疫情指揮中心今天（1日）表示，根據統計，台灣兒童疫苗接種率、抗病毒藥物投藥率，皆位居世界第一；至於超額死亡數則位居世界第二低，每10萬人中超額死亡-8，僅輸給紐西蘭-29。

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▲指揮中心指出，在主要國家中，台灣染疫死亡率處於最低。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心指出，在主要國家中，台灣染疫死亡率處於最低。（圖／指揮中心提供）
針對統計圖表，有記者提問表示，在染疫死亡率與超額死亡率中，拿來跟台灣比較的國家，發生疫情時間較早，目前疫情曲線都偏低，但我們還在緩坡下降，是否未來本土死亡數仍會繼續上升，造成排名前進。對此，發言人莊人祥則回應，染疫死亡率的確有可能再增加，但目前死亡、染疫情形都在下降，一切都還需要再觀察。

▲指揮中心指表示，台灣在兒童疫苗接種率排名上，位居世界第一。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，台灣在兒童疫苗接種率排名上，位居世界第一。（圖／指揮中心提供）
莊人祥說明，超額死亡指的是疫情期間總死亡數，減去非疫情期間總死亡數，愈高表示疫情造成死亡情況愈嚴重；另外，昨天（30日）統計處有公布去年十大死因，從109年到110年計算超額死亡為-2925人，經濟學人則算出-4000多人的答案，他則解釋，應是計算方式不同所致。（編輯：陳苾暐）

▲台灣針對抗病毒藥物投藥率排名上，位居世界第一。（圖／指揮中心提供）
▲台灣針對抗病毒藥物投藥率排名上，位居世界第一。（圖／指揮中心提供）
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