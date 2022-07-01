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愛吃醃菜、醬菜醃漬食品罹胃癌　醫師採取「微創胃切除手術」救88歲高齡嬤

愛吃醃菜、醬菜醃漬食品罹胃癌　醫師採取「微創胃切除手術」救88歲高齡嬤
愛吃醃菜、醬菜醃漬食品罹胃癌　醫師採取「微創胃切除手術」救88歲高齡嬤

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-01 15:30:43

88歲婦人持續脹氣，噁心、嘔吐且感到痠痛，檢查結果罹患胃癌，家屬一度猶豫年紀都這麼大了，要不要積極治療？最終考量婦人身體狀況佳且意志堅定要開刀切除「壞東西」。臺中慈濟醫院一般外科主任余政展以腹腔鏡進行微創胃切除手術，病人術後三天就能下床！

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余政展主任說明阿嬤的胃鏡檢查結果發現胃癌病灶

「手術切除三分之二的胃，微創腹腔鏡手術幾個傷口癒合後幾乎看不到，最大三公分。」余政展曾經為超過90歲胃癌病人開刀，他說，對高齡長輩來說，微創手術傷口小比較不痛，術後三天下床，降低肺炎等併發症風險，積極治療能更快恢復正常生活。

婦人指出，去年感覺胃部痠痛且持續脹氣，伴隨噁心、嘔吐症狀，原本自行煮青草茶搭配服用中草藥，卻一直沒改善。家人透露，婦人體能狀況不錯，平日還能下田工作，長年務農偏愛好下飯的醃漬食品，家裡備有大醃缸自製醃菜，長年搭配煮粥、炒高麗菜等各種料理，近十年歲數漸長口味愈來愈重。

余政展聽了直搖頭，分析婦人罹患胃癌原因跟飲食習慣有關。他指出，胃癌病人主要致病原因之一就是愛吃醃菜、醬菜及泡菜，或是香腸、臘肉這些高鹽處理過的食物，食物高鹽製作過程如果再加上防腐劑，都是癌症風險。建議婦人調整飲食習慣，以新鮮食品為主、鹽少一點。

台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院提供
阿嬤聽醫師的話，放棄長年食用自製醬菜，改吃新鮮蔬食。

余政展主任進一步提醒，很多家屬因病人年紀大，選擇採取保守治療，十分可惜。因為胃癌腫瘤變大可能導致消化道阻塞或出血機率變高，考量到疾病的威脅性強，如果病人體能狀況不錯，微創胃切除手術其實是有助於老人家恢復的一個選項。

余主任表示，胃癌相關醫療藥物有長足進步，大部份手術也可以微創方式治療，效果不但與傳統剖腹一樣好，加上傷口更小、恢復更快的好處，都能大幅提升治療效果，所以千萬別諱疾忌醫。更重要的是，胃癌初期並沒有明顯症狀，提醒接受過胃部手術、有家庭史的胃癌高風險族群，應安排一年一次胃鏡或消化道攝影，以期及早發現。

台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院提供
阿嬤在家人陪伴下回診，表達對余政展主任的感恩。

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