中市府追加預算　藍綠議員舉牌互批通過

台中市議會臨時會今 (1) 日進行二、三讀議程，市府追加減預算 112.81 億，其中經發局編「台中餐飲安心吃 1.2 億」及「購物快樂送 3.5 億元」。藍綠攻防舉牌互批，民進黨團批違背預算法精神，簡直是盧秀燕「送現金換選票」，要求退回重編；國民黨則反批，中央編振興預算，為何中央是合法，中市府編的卻不合法；最後完成 3 讀照案通過。

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民進黨議員周永鴻指出，預算跟政策不應有「射倖性」，政府施政更應遵循一般性、普遍性、公平性及明確性等原則。台中購物節加碼 3.5 億抽獎，不只完全違反政府應有的施政原則，追加預算中包含購物節 3.5 億、「台中餐飲安心吃振興補貼計畫」 1.2 億、「防疫計程車計畫」 2.09 億等追加預算更違反「預算法」 79 條精神。

周永鴻指出，預算跟政策不應有射倖性，但購物節抽獎高度射倖性，非常仰賴機率，違反上述政府該有的施政原則。倚賴抽獎刺激消費是百貨公司周年慶的行為，市府施政不該有射倖性，應依循一般性、普遍性、公平性及明確性等原則。

議員陳淑華說，今年購物歡樂送沿用去年購物節方式送現金、抽獎，以去年購物節的成效來看，買房、買土地、逛百貨公司、買新車，就佔了所有購物金額的 1/3 以上，台中市有 10 個行政區，有 1/3 的行政區消費金額不到 1% ，這樣的執行有達到振興小民經濟的效益嗎？

陳淑華痛批，餐飲安心吃 1.2 億，是以定額方式發放，並不是所有餐飲店家都能受惠，這樣的計劃無法鼓勵市民到餐飲小吃消費，她提出市府應該要做消費型餐飲小吃券，鼓勵市民至餐飲小吃店消費，刺激消費才能幫助到受疫情影響的攤商。另外市府追加購物歡樂送 3.5 億預算沿用去年購物節計劃效益不佳，無法落實幫助基層經濟，振興小民經濟，主張應退回重編。