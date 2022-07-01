中市府追加預算　藍綠議員舉牌互批通過

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民進黨議員周永鴻指出，預算跟政策不應有「射倖性」，政府施政更應遵循一般性、普遍性、公平性及明確性等原則。台中購物節加碼3.5億抽獎，不只完全違反政府應有的施政原則，追加預算中包含購物節3.5億、「台中餐飲安心吃振興補貼計畫」1.2億、「防疫計程車計畫」2.09億等追加預算更違反「預算法」79條精神。
周永鴻指出，預算跟政策不應有射倖性，但購物節抽獎高度射倖性，非常仰賴機率，違反上述政府該有的施政原則。倚賴抽獎刺激消費是百貨公司周年慶的行為，市府施政不該有射倖性，應依循一般性、普遍性、公平性及明確性等原則。
議員陳淑華說，今年購物歡樂送沿用去年購物節方式送現金、抽獎，以去年購物節的成效來看，買房、買土地、逛百貨公司、買新車，就佔了所有購物金額的1/3以上，台中市有10個行政區，有1/3的行政區消費金額不到1%，這樣的執行有達到振興小民經濟的效益嗎？
陳淑華痛批，餐飲安心吃1.2億，是以定額方式發放，並不是所有餐飲店家都能受惠，這樣的計劃無法鼓勵市民到餐飲小吃消費，她提出市府應該要做消費型餐飲小吃券，鼓勵市民至餐飲小吃店消費，刺激消費才能幫助到受疫情影響的攤商。另外市府追加購物歡樂送3.5億預算沿用去年購物節計劃效益不佳，無法落實幫助基層經濟，振興小民經濟，主張應退回重編。
國民黨市議員李榮鴻、楊正中更痛批，中央自己也編了55億元振興預算，計劃不清不楚，若中央編是合法，為何地方編就不合法？請民進黨不要阻擋台中市經濟發展。