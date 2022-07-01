COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台灣好行環島大串遊　集點抽萬元現金

▲「台灣好行環島大串遊」啟動，全台20個縣市政府、13個國家風景區管理處及33家客運業者共同參與(圖／參山處提供2022.7.1)
▲「台灣好行環島大串遊」啟動，全台20個縣市政府、13個國家風景區管理處及33家客運業者共同參與(圖／參山處提供2022.7.1)

記者柳榮俊/台中報導

2022-07-01 15:47:09

交通部觀光局為鼓勵民眾搭乘「台灣好行」，享受低碳旅遊，今(1)日在台中市舉行「台灣好行環島大串遊」啟動記者會，邀集全台20個縣市政府、13個國家風景區管理處及33家客運業者共同參與，即日起至1130日止，民眾搭「台灣好行」並掃描車內QRCODE成功即可參加集點活動，萬元現金獎月月抽，全部獎項總價值超過30萬元，集越多，抽越多。

我是廣告 請繼續往下閱讀

觀光局長張錫聰表示，台灣好行的目的，是為了讓自由行旅客在「行」的方面更便利，「行」不通，樣樣都不行，台灣交通網路發達，但如何不開車、不參團，就能玩的盡興，就是台灣好行最主要的設計，主幹線是高鐵、台鐵，各公路局旗下班次是通往旅遊點分線，民眾休假日多加利用


為了，鼓勵民眾搭乘台灣好行出遊，今年特別推出「台灣好行環島串遊集點趣」虛實整合活動，結合線下出遊、線上集點抽獎的方式進行，只要民眾加入「台灣好行環島串遊集點趣」LINE活動官方帳號，於活動期間搭乘「台灣好行」，皆可在車上掃描路線專屬QR code進行集點，每累計3點即可獲得1次抽獎機會。


觀光局也特別提醒，各條台灣好行路線分為「經典路線」與「推薦路線」，如搭乘1條「經典路線」加上1條「推薦路線」還可額外加碼1點，就可以更快取得1次抽獎資格 ; 每月還有推動單位額外推出的「隱藏版QR code」，也能加速累點，各項活動細節、獎項等資訊可在台灣好行官網上活動專頁內頁查詢。


另外，為了便利旅人出遊，也特別推出「台灣好行串遊玩法」，透過「串遊地圖」，以北、中、南、東及離島的分區概念，與民眾分享如何藉由高鐵、臺鐵、捷運等運具轉乘「台灣好行」，就能在各區內玩遍經典景點及秘境。只要跟著各路線走，就能將生態、文化、美食、樂活、自行車、鐵道、小鎮等主題，一網打盡。


觀光局表示，國旅振興補助將於715日上路，搭配「台灣好行」出遊，正是CP值最高的最佳選擇。民眾如於平日(週日至週四)住宿合法旅宿，每房每晚最多折抵新臺幣800元，而入住自行車友善旅宿、星級旅館、好客民宿、環保標章及溫泉標章旅宿等，加碼折抵500元，即最高每房每晚可折抵1300元，每人限使用一次。而在協助觀光遊樂業方面，國人於平日前往主題樂園，將可享票價3折優惠入園。


參山處表示，台中市人口超過290萬人，是全國人口第二多的都市，中台灣七縣市人口逾600萬人，擁有龐大旅遊潛力。「台灣好行」景點接駁公車服務自99年起推出，全臺超過60條路線，其中在在中部地區，涵蓋苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣5縣市，共有南庄線、台中時尚城中城、日月潭、溪頭、車埕、清境、東埔、鹿港、清水岩、古坑、草嶺等15條大眾化路線，提供到中台灣旅遊的全國遊客方便的大眾交通接駁服務。

中市府追加預算　藍綠議員舉牌互批通過

享受森林浴　「fun」心遊大肚萬里長城步道

帶著腳踏車去旅行　中市台鐵車站人車同行

擦明星花露水減少小黑蚊叮咬　議員：正確嗎？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
你最愛夜市的哪一點？

你最愛夜市的哪一點？

繼續作答
即時
推薦閱讀