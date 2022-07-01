台灣好行環島大串遊　集點抽萬元現金

交通部觀光局為鼓勵民眾搭乘「台灣好行」，享受低碳旅遊，今 (1) 日在台中市舉行「台灣好行環島大串遊」啟動記者會，邀集全台 20 個縣市政府、 13 個國家風景區管理處及 33 家客運業者共同參與，即日起至 11 月 30 日止，民眾搭「台灣好行」並掃描車內 QRCODE 成功即可參加集點活動，萬元現金獎月月抽，全部獎項總價值超過 30 萬元，集越多，抽越多。

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觀光局長張錫聰表示，台灣好行的目的，是為了讓自由行旅客在「行」的方面更便利，「行」不通，樣樣都不行，台灣交通網路發達，但如何不開車、不參團，就能玩的盡興，就是台灣好行最主要的設計，主幹線是高鐵、台鐵，各公路局旗下班次是通往旅遊點分線，民眾休假日多加利用

為了，鼓勵民眾搭乘台灣好行出遊，今年特別推出「台灣好行環島串遊集點趣」虛實整合活動，結合線下出遊、線上集點抽獎的方式進行，只要民眾加入「台灣好行環島串遊集點趣」 LINE 活動官方帳號，於活動期間搭乘「台灣好行」，皆可在車上掃描路線專屬 QR code 進行集點，每累計 3 點即可獲得 1 次抽獎機會。

觀光局也特別提醒，各條台灣好行路線分為「經典路線」與「推薦路線」，如搭乘 1 條「經典路線」加上 1 條「推薦路線」還可額外加碼 1 點，就可以更快取得 1 次抽獎資格 ; 每月還有推動單位額外推出的「隱藏版 QR code 」，也能加速累點，各項活動細節、獎項等資訊可在台灣好行官網上活動專頁內頁查詢。

另外，為了便利旅人出遊，也特別推出「台灣好行串遊玩法」，透過「串遊地圖」，以北、中、南、東及離島的分區概念，與民眾分享如何藉由高鐵、臺鐵、捷運等運具轉乘「台灣好行」，就能在各區內玩遍經典景點及秘境。只要跟著各路線走，就能將生態、文化、美食、樂活、自行車、鐵道、小鎮等主題，一網打盡。

觀光局表示，國旅振興補助將於 7 月 15 日上路，搭配「台灣好行」出遊，正是 CP 值最高的最佳選擇。民眾如於平日 ( 週日至週四 ) 住宿合法旅宿，每房每晚最多折抵新臺幣 800 元，而入住自行車友善旅宿、星級旅館、好客民宿、環保標章及溫泉標章旅宿等，加碼折抵 500 元，即最高每房每晚可折抵 1300 元，每人限使用一次。而在協助觀光遊樂業方面，國人於平日前往主題樂園，將可享票價 3 折優惠入園。