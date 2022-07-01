綠茶要有綠茶的本事／就算有喜歡的人　她依然會留在身邊

我是廣告 請繼續往下閱讀
多諷刺的一刻。
照片裡，溫妤和一個男人親密擁抱在一起。
身上穿的是昨天那件綠色外套，看天色，也是晚上六七點之後。
蔣禹赫終於知道溫妤昨天突然不要自己去接她的原因。
也明白那些不斷響起的，讓溫妤不自然的微信源自哪裡。
原來如此，原來如此。
蔣禹赫靜靜看著照片，儘管無數個瞬間想要把溫妤叫起來問個清楚，但最終還是忍住了。
他強迫自己關掉了郵件，關掉了照片。
他試著讓自己忘了這些。
他已經以一個哥哥的身分自處，又憑什麼要去干涉「妹妹」的感情世界。
他想，可能這就是老天對他自私藏起手機的報應？
他不想溫妤回到自己的世界，去找回過去的男朋友。
那又怎麼樣。
她依然會認識新的男人，依然會有新的男朋友。
蔣禹赫閉著眼，不斷揉著眉骨讓自己平靜，接受這個事實。
沉默了許久，蔣禹赫才給自己找到了一點轉移思緒的事情，他打電話叫來甯祕書：「讓網路技術部查一下寄信的帳號，我要知道是誰。」
亞盛作為國內最大的娛樂經紀公司，每天都會面臨各種各樣的公關事故，因此蔣禹赫早早地就私下養了一批技術駭客，對有些披皮故意挑釁抹黑的事件，總能精準擊到對方。
這次的郵件明顯是有針對性的。蔣禹赫不希望在自己看不到的地方有這樣一雙眼睛盯著溫妤。
他眼皮子底下，容不得這些把戲。
安排好這一切，蔣禹赫靜了靜，走去裡間臥室。
門虛掩著，溫妤側躺在床上，已經睡著。
任憑平日裡如何跟自己張牙舞爪，撒嬌耍嗔，但這時候的溫妤是恬靜溫柔的。
溫柔到，蔣禹赫看著這張臉，就已經不忍心去打擾她的生活，她的選擇。
於是，那隻無形的扼住自己脖頸的手又出現了。
而且，比上次更甚，更沉重。
報復似的，狠狠纏住他。
是縱容自己的貪婪繼續，還是停下來滿足現狀。
畢竟，就算她有了喜歡的人，她依然會叫自己哥哥，依然會留在自己身邊。
蔣禹赫沉默看著溫妤，再一次在內心面臨選擇。
溫妤其實睡得不深，半睡半醒間隱約感應到有人在，她睜開眼，繼而愣了下：「哥哥？」
男人眸光濃重，卻只是看了她兩眼，「沒事，你繼續睡。」
接著便走了出去。
溫妤：……？
出來的時候，蔣禹赫的心似乎揪得沒那麼厲害了。
或許是因為那一聲哥哥，也或許，是因為溫妤睡在他的臥室，卻毫不設防地連門都沒有關。
蔣禹赫知道，這是她對自己近乎沒有原則的信任。
他不想弄髒這一切。
這次的抉擇，他終究選擇了沉默。裝作什麼都沒有看到，裝作什麼都不知道。
而他，還是溫妤的哥哥。
之後平靜地過去了兩天，蔣禹赫沒有對郵件裡的照片問過溫妤半個字。
而溫妤，也沒有主動提起任何。
大家都各自藏著心底的祕密，維持著彼此表面的平靜。
而這幾天裡，沈銘嘉和溫妤相聊甚歡，稱呼已經從小魚變成了小魚寶寶。
溫妤深知用不了多久，這個男人就會進一步行動，比如提出約會，見面的請求。到時候更噁心的話都說得出來。
他以為自己攀上了大佬的妹妹，其實是把頭送到了前女友的刀下。
想到很快就能把沈銘嘉按死溫妤就開心，可每次開心的時候想起溫清佑要帶自己走，那種興致又會瞬間跌落下去。
走了會不會功虧一簣呢？
而且不知道是不是每天扮演大佬妹妹的刺激生活過久了，突然要離開，她還有點捨不得。
這天早上兩人剛要出門上班，溫妤的手機忽然響了，她拿出來看到是溫清佑的號碼，忙按掉，對蔣禹赫乾笑道：「不認識的號碼。」
蔣禹赫心知肚明是什麼，本想配合她演視而不見，可大概是連續隱忍了好幾天的原因，心底那些情緒忽然就因為這一個明目張膽打過來的電話而失控。
如藤蔓纏裹著心臟，越收越緊。
他本就不是善於忍耐的人。
他的字典裡從沒有對誰忍讓包容到令自己困擾的地步。
從沒有。
「為什麼要掛掉。」他看著溫妤，「打回去。」
溫妤不知道蔣禹赫為什麼會突然在意這麼一通電話，有些緊張，「可，可我們要去上班了，我回頭再——」
「就現在。」蔣禹赫慢條斯理地走到一旁，輕靠在玄關看著她：「我不著急。」
「……」
溫妤知道自己如果不自然地把這通電話回過去，會更加引起蔣禹赫的懷疑。
還好，他和自己站開了一段距離。
溫妤抿了抿唇，只好打開手機，當著蔣禹赫的面回撥過去。
「妤妤？」是溫清佑的聲音。
「嗯。」
「剛剛不方便接嗎。」
「嗯。」
「我跟你說的事你想好了沒有，已經過去三天了。」
「我知道。」
「所以呢？」
「……」
溫妤抬眼看著不遠處的蔣禹赫。
他也在看著自己。
溫妤頓時心虛地移開，匆匆掛了電話：「好的，我知道了，下班就來。」
溫清佑：？
「是推銷電話。」溫妤說：「我之前逛商場辦了一個會員，她們通知我去領禮物。」
蔣禹赫也不知道自己為什麼要找虐，親眼看著溫妤對自己撒謊。
客廳裡安靜了好一會兒，他輕笑了聲，「那走吧。」
誰知十二姨不知從哪冒了出來，「什麼禮物，你沒空我幫你去領吧，我今天剛好沒什麼事。」
溫妤沒想到十二姨突然來了這麼一齣，她卡住了，「就是，呃……」
蔣禹赫淡淡開口：「你很閒嗎，那去把奶奶和姐姐的房間打掃乾淨，她們下個月回國。」
十二姨：「……」
溫妤鬆了口氣，暗暗慶幸還好蔣禹赫幫自己解了圍。
她眼裡所有的小細節都被蔣禹赫盡收眼底，心虛，閃躲，慶幸，放鬆……坐在車上，蔣禹赫想到這些，不禁自嘲輕笑。
他也會有這樣自欺欺人的一天。
本文出自《綠茶要有綠茶的本事【上中下套書】》，高寶書版
【 看更多請到博客來】