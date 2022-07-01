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全台首座空中花園郵輪旅運中心商場　明年於基隆登場

▲基隆港東岸旅運中心往北延建300公尺，打造出臨港親海、休閒綠意、全面友善之郵輪旅遊服務環境。（圖／台灣港務公司提供）
▲基隆港東岸旅運中心往北延建300公尺，打造出臨港親海、休閒綠意、全面友善之郵輪旅遊服務環境。（圖／台灣港務公司提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-01 17:00:03

台灣港務公司今（1）日表示，日前由基隆港務分公司新建完成東3-4旅運中心的招商案已順利決標，由大日開發有限公司取得最優投資人資格，6月已完成簽約，預計8月點交，投入營運準備工作，明年第一季可望營業，該商場不只針對郵輪客，也會開放給一般遊客，盼在疫情緩和、全面開放旅遊後，吸引更多遊客。

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基隆港務分公司指出，東3-4旅運中心招商面積達2,949平方公尺，擁有完善的停車場空間、旅客休閒娛樂及餐飲空間，能提供旅客於搭乘郵輪及市民親近海港之完整優質的服務空間體驗。

旅運中心規劃以伴手禮、休憩娛樂及必要飲食服務等設施為主，並以海景結合綠意為發想，在建物頂樓設置了空中花園，以花圃、木棧道、木紋磚及視覺創意的裝置藝術組成，並以郵輪甲板的視野景觀結合城市花園的綠意，提供旅客及市民休閒遊憩使用。

目前空中花園於每週六、日開放讓民眾參觀。基隆港務分公司主秘張維鍵說，空中花園由經營團隊負責維護管理，將承襲現行時間，至少假日會開放，但明年商場正式營業後，業者會按照營業時間再做調整。

另外，停車場面積達6,137平方公尺，規劃有37部遊覽車、50部小客車停車空間，充分滿足旅客的停車需求。張維鍵說，該停車場主要提供給送客、接客臨時停用，周轉率高，停車空間應該夠用。

基隆港務分公司表示，該招商案已於111年5月25日完成綜合評選，由大日開發有限公司取得最優投資人資格，6月已完成簽約，預計8月點交，後續即由簽約業者進行營運準備工作，明年第一季才會開幕，一年固定租金約500多萬，還會按照營業額抽成，合約簽訂9年，順利的話可再延6年。

大日開發有限公司以基隆特有的委託行歷史發想，提出「參肆行」品牌概念，如同舊時代的委託行承載民眾生活所需，未來東3-4旅運中心商場也將以此品牌形象進行識別規劃，重現過去繁榮光景，提升整體場域質感及文化內涵，預期將可打造出北台灣獨具特色風格的旅運服務中心。

至於郵輪何時回來？張維鍵說，原本10月份有歌詩達郵輪申請航次，但我國疫情不確定性高，最近取消，開往別處；明年知道有一家業者提出申請，預訂明年船期，但還要經過指揮中心同意、核可。

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