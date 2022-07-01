骨科醫師跨足古琴界 黃景熙開發「軒轅式」創藝古琴

現年74歲骨科醫師黃景熙，業餘接觸古琴，短短2年，竟從門外漢跨足到古琴製造領域。黃景煕從選材、鑿刻到上漆、推光一步步摸索，並將傳統古琴的琴軫改良，內建到琴頭的琴盒內，成功開發「軒轅式」創藝古琴，突破古琴千年傳統造型，也開啟他有趣的斜槓人生，將於七月七日台灣漆藝日公開演奏。





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「純粹是太空虛，想學點才藝調劑生活」黃景熙談及接觸古琴源由，憶及五年前，隨著週休二日政策推行，自行開業骨科診所的他，頓時因為多了一天休假日，不知如何打發，就想起旅遊時曾至草屯台灣手工藝推廣中心參觀，知道中心開辦有漆藝教學課程，決定不妨一試，正好趕上古琴斫琴班開課。





▲骨科醫師黃景熙成功研發「軒轅式」創藝古琴，由於琴軫內建在琴頭的琴盒內，彈奏時就能擺正在琴桌上侃侃而彈。（圖／記者金武鳳攝，2022，7.1)

黃景熙說，七十歲以前，他的人生只有骨科醫學，沒有嗜好及興趣，古琴更是從未摸過。至於對漆藝的認識，也僅有喝味噌湯用的紅黑木碗，誰知5年前一頭栽入，不僅愛上古琴，2年前在台灣工藝研究發展中心漆藝工坊梁晊瑋指導下，更從選材、鑿刻到上漆、推光一步步動手打造，成了古琴製造達人。





黃景熙接受的是骨科專科訓練，刀斧鑿鋸自是骨科醫師的日常活兒，所以動手選材、切割，再一刀一鑿刻出古琴自非難事。他說，看診後的時間全心投入，「沒日沒夜」的投入古琴鑿刻，上漆，推光中，生活終於有了另番色彩。最重要的是，從接觸、彈奏古琴中，黃景熙發現傳統古琴礙於琴軫，無法在琴桌上擺正彈奏，引起他為古琴「開刀導正」念頭。





黃景熙說，要改變古琴千年傳統，讓古琴不挑琴桌擺在中央侃侃而彈，勢必要從移動琴軫開始，在多次修改後，決定內建到琴頭的琴室內，這也成了「軒轅式」特徵。其次，就外型而言，若把岳山當成一橫筆，七弦當成一豎，傳統琴路猶如一「士」字，「軒轅式」則是「古」字，可謂比傳統古琴還要更「古」琴一些。這些改變已取得台灣與中國數項專利認證。





黃景熙期待，隨著古琴藝術推廣，「軒轅式」終將成為獨領風騷的「古」琴造型。而這把創藝古琴也將在7月7日「台灣漆藝日」誕生慶典上開場演出，讓優雅悅心弦音繼續傳承下去。



