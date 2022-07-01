疫情衝擊不妥協 國光客運攜手純萃生技安全防護升級

新冠疫情在國內持續延燒，每日服務許許多多流動民眾的公共運輸業和餐飲飯店業，如何落實防疫措施，降低員工及客人在高風險環境中的染疫風險，是一大課程。國光客運公司、台灣大車隊等業者已與純萃生技股份有限公司合作，採用純萃研發的「病毒盾 菌切錠」進行全方位環境消毒與人員防護，希望防疫升級讓民眾多一份安心。

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純萃生技副總經理吳沛紋表示，一般民眾大多使用酒精消毒以對抗新冠病毒，誠然，酒精具有抗菌效果，但酒精會刺激皮膚，造成手部乾裂，更需避開眼睛等敏感部位。以運輸業者和餐飲飯店業者為例，若使用酒精進行全車和環境消毒，亦恐會損及內部設施造成褪色及損壞。

純萃生技研發的「病毒盾 菌切錠」，使用國家認證安全配方，及專利抗菌技術 NCIP 奈米複合離子光觸媒，改良傳統光觸媒的缺點，採用人體必需微量元素，產生大量的淨化離子，與病菌作用後轉化為水及二氧化碳，擁有高效能的抑菌能力，安全無毒對人體及環境不會造成任何影響，且不會造成物體的褪色及損壞，獲得不少產業認同。

國光客運公司為此已和純萃生技公司攜手合作，採用純萃生技公司「病毒盾 菌切錠」供全車及各站點消毒，落實防疫措施確保駕駛和乘客的健康品質，也提供一份安心及防護。這項合作自七月一日起先從北北基桃 350 部車輛與各站點試行，未來將視需求再遍及全台車輛，普及更多民眾受惠。

另國內知名計程車隊「台灣大車隊」，全體計程車駕駛則是使用純萃生技研發的抗病配方「全方位超級防禦力 ─360 億超益菌」，內含 2 支強抗防禦 葡聚多醣體，全方位自體防護打造健康好體質，駕駛得以提升保護力，降低染疫風險，民眾搭乘更安心。