疫情衝擊不妥協 國光客運攜手純萃生技安全防護升級

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純萃生技研發的「病毒盾 菌切錠」，使用國家認證安全配方，及專利抗菌技術NCIP奈米複合離子光觸媒，改良傳統光觸媒的缺點，採用人體必需微量元素，產生大量的淨化離子，與病菌作用後轉化為水及二氧化碳，擁有高效能的抑菌能力，安全無毒對人體及環境不會造成任何影響，且不會造成物體的褪色及損壞，獲得不少產業認同。
國光客運公司為此已和純萃生技公司攜手合作，採用純萃生技公司「病毒盾 菌切錠」供全車及各站點消毒，落實防疫措施確保駕駛和乘客的健康品質，也提供一份安心及防護。這項合作自七月一日起先從北北基桃350部車輛與各站點試行，未來將視需求再遍及全台車輛，普及更多民眾受惠。
另國內知名計程車隊「台灣大車隊」，全體計程車駕駛則是使用純萃生技研發的抗病配方「全方位超級防禦力─360億超益菌」，內含2支強抗防禦 葡聚多醣體，全方位自體防護打造健康好體質，駕駛得以提升保護力，降低染疫風險，民眾搭乘更安心。
發展快速的酒店領導品牌之一「塔木德飯店集團」，先前也已全面採用純萃生技的「病毒盾」系列產品，作為員工和顧客的防疫利器，凡入住的顧客都可以獲贈一只純萃生技的防疫小禮袋，內容包括病毒盾抗菌滋潤護手霜、病毒盾 抗菌潤色抗曬隔離乳和病毒盾品牌專用小噴瓶，可以隨時隨地進行防疫消毒之外，還能兼顧保養防護。