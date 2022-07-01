推動對青年友善的施政措施 台南將成為青年移居首選

台南市政府青年事務委員會於今（1）日召開第二屆青委會第3次大會，此次會議特別透過視訊會議形式，讓各局處能在疫情期間透過線上進行討論各項青年議題及需求，會議邀請局處首長與青年線上對談交流，也針對友善育兒政策及勞工就業力進行專題簡報，並報告青委會近半年來的執行成果。今日共有21位青委出席討論，關心青年友善育兒等措施。





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▲青年事務委員會疫情期間透過線上進行討論（圖／台南市政府提供）

台南市副市長戴謙致詞時表示，在市長黃偉哲的帶領下有許多有感作為，例如：將智慧科技引進至左鎮，讓偏鄉高齡長者，可以運用遠距醫療照護，讓年輕人運用科技將遠距導入，可以讓外地工作的子女及遠端醫師都能即時掌握長者的健康狀況。戴謙也說，青年的力量就是人類的希望，台南市希望青年可以把台南當作移居的首選，也期許政府可以做年輕人最有力的後盾。











研考會主委戴偉峻表示，青年朋友是社會中不可或缺的原動力，更是城市進步的動力來源，會議中青年委員相繼提出，包含育兒親子共同空間的推廣、打造台南多樣生活空間、街舞場域多元應用、無人機課程推廣、永續淨零行動、數位人才培育以及淨零碳排、友善育兒職場推廣等相關議題。











會中也邀請勞工局與青年朋友說明台南市青年的就業狀況，以及引領台南青年在地就業的策略，即是建置一條便捷的媒合通路，市府提供青年朋友職場體驗，也協助青年落腳台南，有穩定的就業機會，今年已辦理超過300場大小型徵才活動，提供逾7萬個職缺，讓台南市的青年失業率為六都最低。











台南市政府社會局也持續推動各項社會福利業務，在青年育兒及成家的部分，要讓年輕人願意生養，除了有想生孩子的念頭外，更需要有相關的配套措施，社會局配合衛福部提供「擴大0-未滿2歲育兒津貼」及托育公共化及準公共政策上，希望陪著家長一起承擔照顧育兒的責任，相關育兒津貼補助截至今年5月底已核撥超過5億萬元。今年也於北區光武里活動中心2樓，設置本市首座公設民營托嬰中心，採每4名嬰幼兒配有1名托育人員照顧，讓青年安心成家。



