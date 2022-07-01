拓展年輕族群 中華郵政「SNOOPY郵你真好」聯名商品登場

中華郵政公司首次與國際知名卡通明星SNOOPY合作，即日起推出「SNOOPY郵你真好」聯名系列集郵商品，由充滿活力的SNOOPY戴上郵差帽、背上郵差包，傳遞滿滿的歡樂幸福溫暖。





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中華郵政公司表示，本次推出「SNOOPY郵你真好」聯名系列集郵商品，包含歡樂音樂鈴、同樂旅行袋、溫情帆布包、郵情馬克杯2款、絨毛娃娃吊飾2款、寄情明信片、情意片片貼、心情留言貼、深情郵摺及「郵你真好限量款A組」等生活實用療癒小物，數量有限，各地郵局窗口、郵政博物館及中華郵政集郵電子商城（https://stamp.post.gov.tw）可訂購。





▲中華郵政「SNOOPY郵你真好」聯名商品登場，郵務車也漆上SNOOPY明星，傳遞歡樂幸福。（圖／台中郵局提供）

其中「郵你真好限量款A組」：限量888組，內含馬克杯2款、絨毛娃娃吊飾2款、寄情明信片、情意片片貼、心情留言貼、深情郵摺、溫情帆布包及限量紀念款帆布包，限量款為SNOOPY化身郵差的經典圖案，值得收藏。





▲中華郵政「SNOOPY郵你真好」聯名商品登場，臺中郵局陳湘慈局長歡迎民眾購買珍藏。（圖／台中郵局提供）

中華郵政公司預告，本系列商品將於111年8月10日再推出「傳情小郵車組」及限量888組的「郵你真好限量款B組」，內含歡樂音樂鈴、同樂旅行袋、深情郵摺、傳情小郵車及限量紀念款小郵車，並附贈「可愛書籤」、「紀念海報」、「金屬行李吊牌」及「精美專屬提袋」各1個，敬請期待。





臺中郵局陳湘慈局長表示：中華郵政為讓集郵更貼近各年齡層民眾及年輕族群，近年來陸續與知名卡通明星，合作推出系列聯名集郵商品，獲廣大民眾喜愛，歡迎民眾多多購買珍藏。



