PLG／聯手百年大廠！PLG推富邦勇士冠軍系列商品
台灣職業籃球最高殿堂 P. LEAGUE+ 成立至今僅兩年，冠軍金盃皆由臺北富邦勇士奪下。美國運動史上的經典傳承品牌Mitchell &Ness將與聯盟、球隊共享此份榮耀，攜手打造三方聯名冠軍紀念商品；除了象徵台灣籃球史上重要的里程碑外，更代表著臺北富邦勇士豪取二連霸的至高榮耀。
以擁有百年歷史的經驗，呈現出別具美式風格的原創設計；短Tee 中圍繞獎盃的六顆星體，除了代表六隻球隊，更顯現出各球隊共同奮戰的榮耀之路；冠軍紀念老帽與冠軍紀念毛巾以尊榮的黑色做基調，相間金與白的經典字體做點綴，將金盃至高無上的榮耀表現得淋漓盡致。
與美國各大運動賽事合作的 Mitchell & Ness，以同步全球的速度、最高規格的待遇，攜手 P. LEAGUE+ 與台灣職業球隊 - 臺北富邦勇士，共同寫下台灣籃球史上的傳奇篇章。
P. LEAGUE+ x 臺北富邦勇士 x Mitchell & Ness 冠軍紀念系列商品販售資訊：
7 / 4 （一） 中午 12:00 於 Mitchell & Ness 台灣官網與臺北富邦勇士官網開放預購。商品預計於八月第二週依訂單順序陸續出貨。