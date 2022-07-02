帶動經濟港市共榮！台灣港務與南市府推動安平港區合作
台灣港務公司與台南市政府共同推動安平港自由貿易港區合作平台，並於6月30日進行安平港投資招商交流座談，共同行銷安平港自由貿易港區利基，以提升安平港能見度，讓業者瞭解台南市及安平港投資環境，積極爭取業者進駐投資，以促成商機媒合，加速落實投資，帶動地方經濟港市共榮。
台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮表示，該公司為積極落實安平港「北觀光、南自貿」雙軸心發展整體業務推動，並聚焦港市共同合作發展之共識及作法，乃與台南市政府共同推動安平港自由貿易港區合作平台，雙方曾就安平港重大招商及投資開發議題、漁光島聯外交通、基礎建設及開發招商之共識及台61線南延涉及台南市路段路廊等議題共同研商討論，期結合大台南都市發展，以達港口永續經營發展及帶動地方經濟之港市共榮目標。
王錦榮說，安平港積極發展「南自貿、北觀光」雙核心策略，在台南市政府全力協助下，得以結合大台南都市發展，順利推動各項招商工作，自107年以來陸續成功招商引資完成南自貿的四鯤鯓綠能物流產業園區、大台南首座貨櫃集散站、發展離岸風電備援基地，以及北觀光的水岸複合觀光遊憩區等，市府在各開發案執行期間，以全力支持的態度，給予各項行政協助，讓安平港港區業者順利排除各項投資障礙。
台南市長黃偉哲指出，安平港為國內少數緊臨市區之港口，聯外交通便利，安平港擁有得天獨厚的先天發展條件，他也肯定台灣港務公司對安平港「北觀光、南自貿」的雙軸心發展策略，致安平港近期招商成果有目共睹，市府將持續攜手港務公司共同努力招商，盼藉由港市雙方相互合作，共同促進安平港、台南市共榮發展。
高雄港務分公司安平港營運處資深處長郭光輝在進行招商說明時說，港務公司與台南市政府通力合作下，漁光島土地擴大都市計畫案歷經兩年多時間辦理擴大都市計畫程序，現已接近完成階段，範圍包含大月牙灣沙灘、三鯤鯓、小月牙灣及新生地，未來各區位於開發構思階段，將與台南市政府積極建立共識，以帶動地方經濟港市共榮。