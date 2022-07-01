▲ 「全輕進化」！Suzuki 全面搭載輕油電科技

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Ignis 全新搭載 12V HYBRID 輕油電科技與 1.2L DUALJET 引擎，創造平均油耗 22.1km/L 的優異一級能源效率。具有1,197cc最小級距排氣量，造就稅金與燃油的雙效節能表現。SUZUKI Safety Support 及 DCBS 煞車輔助系統等安全科技配備打造極智行車守。設計結合掀背功能與 SUV 車型完美呈現，後座採 6/4 分離式設計，可變化出最大 501L 收納空間。
Swift
Swift 搭載 HYBRID 輕油電科技並結合 12V ISG 整合式啟動馬達發電機，及全新 1.2L DUALJET 引擎展現平均油耗 22.3km/L 高效節能的一級能源效率，全面配備 SUZUKI Safety Support，以 ACC 主動式車距巡航、DSBS 雙感知器煞車輔助、BSM 車側盲點偵測等八項主動式安全科技。內裝採運動化環艙設計，搭配整合式跑格儀表板。
Swift Sport
性能鋼砲 Swift Sport 搭載高出力 48V HYBRID 輕油電系統，搭配 1.4 L BOOSTERJET 缸內直噴渦輪增壓引擎，造就最大馬力 129.2 ps / 23.9 kgm 的狂猛動能，並配置 6 速手排系統與 SUZUKI Safety Support八項主動安全守護。並於外觀配備蜂窩水箱護罩、雙邊錐形排氣管、17吋雙色鋁圈及擾流飾版等空力套件，座艙內則有賽車級平底方向盤、潛望式儀表板、跑格排檔桿及 Sport 字樣前座椅。
Vitara
Vitara 搭載新世代 48V HYBRID 輕油電科技及 1.4 L BOOSTERJET 缸內直噴渦輪增壓引擎，可輸出 129.2 PS / 23.9 kgm 的強悍動力，S 車款造就 19.3 km/L* 節能油耗。Vitara ALLGRIP 適時智慧型四輪傳動系統可依路況及喜好，在 AUTO / SPORT / SNOW / LOCK 四種行駛模式中自由變換，一路更有ACC主動式安全車距巡航控制、BSM 車側盲點偵測、DSBS 雙感知器煞車輔助等 SUZUKI Safety Support 安全科技。
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車型
促銷方案內容
有效期間
全車系
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Vitara
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Swift
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