▲ Audi Q5 40 TFSI quatto 全新動力 225 萬起展開預售

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Audi Q5 40 TFSI quattro 限量推出 Launch Edition





Audi Q5 導入 40 TFSI quattro 提供 Audi Q5 40 TFSI quattro Launch Edition及 Audi Q5 Sportback 40 TFSI quattro Launch Edition 兩款限量車型選擇，分別享有預售優惠價 234 萬以及 279 萬元，升級智慧停車輔助套件與 20 吋鋁圈等多項配備，其中限量的 Audi Q5 Sportback 40 TFSI quattro Launch Edition 車型，外觀車身採用黑色風格套件，搭配黑色後視鏡蓋、黑色窗框與 21 吋 Audi Sport 鋁圈。





quattro ultra 智慧型四輪傳動系統





台灣奧迪最新導入國內市場的 Audi Q5 40 TFSI quattro 車型，搭載最新 2.0 升汽油渦輪增壓引擎，可輸出 204 hp 最大馬力及 320 Nm 最大扭力動靜皆宜的充沛動力，並配置最新 12V 輕型複合動力系統。Audi Q5 40 TFSI quattro 亦標配 quattro ultra 智慧型四輪傳動系統，可於行進間預先靈活轉換二輪傳動及四輪傳動模式。





智慧安全與創新安全科技





全新 Audi Q5 全車系標配公路行車輔助套件及都會行車輔助套件，而燈光亦是行路安全的重要一環，從乘車環境的燈光輔助至對外溝通和獨特專屬的燈光設計，Audi Q5 亦可選配新世代 Digital OLED 照明科技，車主可依個人喜好於購車時選定屬意的個性化燈光造型，同時 OLED 燈組更具有車輛警示功能，如當車輛於靜止時，系統偵測到後方來車距離低於二公尺，所有 OLED 燈組光源會全數亮起以警示後方人車注意，提升後方辨識度與道路安全性外，並進一步保障周圍用路人的安全。而在空間機能方面，車主亦可在 Audi Q5 上享受靈活空間運用，透過可前後滑移 10 cm 的後座椅墊及調整椅背角度，行李箱容積最大可擴充至 1,520 公升。



