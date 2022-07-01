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VW Arteon 430 TSI R-Line Performance 實車到港

▲ VW Arteon 430 TSI R-Line Performance 實車到港
▲ VW Arteon 430 TSI R-Line Performance 實車到港

2GameSome - 有車賞

2022-07-01 18:25:00

2022 年式 Arteon 430 TSI R-Line Performance 雙車型正式到港，包含四門轎跑Fastback與五門獵跑 Shooting Brake，具有全新 2.0 升 EA888 evo4 動力系統，最大馬力可達 280ps，最大扭力進化至 40.8kg/m，0-100km/h 加速僅需 5.5 秒。台灣福斯汽車持續提供全車系多元的購車方案，本月領牌之 Arteon 330 TSI 車型，可享2022年牌照稅／燃料稅減免優惠。

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Arteon 430 TSI 採用 2.0 升 EA888 evo4 動力系統，直列四缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱，最大馬力可達 280ps，同時與過往 The Arteon 380 TSI 車型相比，最大扭力增加14%，從 35.7kg/m 進化到 40.8kg/m，0-100km/h加速僅需5.5秒。此外，標配 4MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統和提供 15 段個人化阻尼設定的 DCC 主動式底盤控制系統，與 Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統。

Arteon 430 TSI 車型的 3D 橫柵式水箱護罩以Volkswagen廠徽為中心，延伸兩道鍍鉻飾條，並與 LED 雙頭燈融合，而標配 IQ. LIGHT 智慧燈組，可透過 DLA 動態頭燈自動切換功能，讓遠光燈局部進行動態遮蔽，避免造成前車以及對向來車之眩光，提供駕駛最佳照明視距。另外搭載 R-Line 專屬外觀套件與大尺寸電動玻璃天窗。

 

Arteon 430 TSI 車型擁有現代感的數位化座艙設計，搭配新世代觸控式方向盤、真皮排檔桿和 30 色車室氛圍燈，並配有專屬 Black Carbon 飾板、R-Line 專屬運動化湛黑頂篷、Nappa Carbon 碳纖維紋真皮跑車座椅和觸控式後座電子溫控面板。此外，車室標配 Harman Kardon 環繞音響，12 支高傳真揚聲器配上高達 700 瓦總輸出。

台灣福斯汽車 7 月各式車款之優購方案同步實施中，本月領牌之 Arteon 330 TSI 車型即免 2022 年牌照稅／燃料稅，相關細節敬請洽詢全台授權經銷商。

2022 年式  Arteon 430 TSI R-Line Performance 正式售價

車款

新台幣建議售價

22 年式 The Arteon Fastback 430 TSI R-Line Performance

$ 2,058,000元

22 年式 The Arteon Shooting Brake 430 TSI R-Line Performance

$ 2,138,000元

（**交車日期依各車型而異，相關詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商）

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