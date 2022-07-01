陳家欽指內政部介入人事 綠委搬法條指警政署沒人事權
警政署前署長陳家欽接受專訪指出，內政部介入警察人事。立委管碧玲今（1）日表示，她就《警察人員人事條例》的法律做條文檢索，輸入警政署後只出現2條，其中沒有人事主導權的相關規定，有關有關警察人員管理、人事任用的規定，條文很清楚，權責中心在內政部。
管碧玲說，條例規定，內政部負責警察人員管理；警察任官程序，是由內政部或直轄市政府核轉銓敘部任官。甚至，警察機關（包括警政署）辦理警察人員的考績，權力來源也是必須經由內政部授權而取得。
管碧玲表示，內政部是警察人事管理的中心，最直接規定在第21條，各層級警察職務的遴用，其權力屬於內政部，條例規定由內政部遴用，但內政部承上啟下，由他遴用之外，其「或」可以報請行政院遴用、「或」可以交直轄市政府遴用；法制上，沒有警政署的角色。
管碧玲指出，內政部與行政院的遴用權，條例的精神是，權責在內政部，但尊重行政院；內政部與直轄市政府的遴用權，條例規定，權責在內政部，但內政部可以交由直轄市政府辦理，也提示了尊重直轄市政府的精神。
管碧玲說，政府運作的基本秩序在法制，內政部之於行政院、內政部之於直轄市政府，法制的機轉很清楚，警察官的遴任，跟著制度走，國家就不會亂了。